Переменчивая погода в Украине - где ожидать осадки

Украину в ближайшие дни ожидают локальные дожди и даже грозы, однако жара пока будет держаться. Погода будет оставаться комфортной днем и свежей ночью, создавая настоящую атмосферу начала осени.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram в понедельник, 8 сентября.

Прогноз погоды на ближайшие дни

Синоптик отметила, что 8 и 9 сентября по всей Украине ожидаются локальные, периодические осадки — местами с грозами. Если же дождь обойдет определенные регионы, украинцы смогут насладиться красивой осенней облачностью. Температура будет оставаться стабильной и комфортной, существенного похолодания пока не прогнозируют.

"Завтра, 9 сентября, в Украине ночью ожидается +12...+18 °C, а днем +22...+28 °C. В Киеве вероятен вечерний дождь, максимальная температура днем составит около +25 °C", — уточнила Диденко.

По ее словам, 10 сентября осадки пройдут на юге страны, а 11-12 сентября дожди прогнозируют в западных областях. При этом большинство регионов будут оставаться в зоне сухой и теплой погоды с прохладными ночами. Синоптик советует готовить легкую многослойную одежду, чтобы комфортно чувствовать себя и днем, и вечером.

