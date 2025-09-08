Мінлива погода в Україні — де очікувати опади

Погода у вересні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Україну найближчими днями очікують локальні дощі та навіть грози, проте спека поки що триматиметься. Погода залишатиметься комфортною вдень і свіжою вночі, створюючи справжню атмосферу початку осені.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram у понеділок, 8 вересня.

Прогноз погоди на найближчі дні

Синоптик зазначила, що 8 та 9 вересня по всій Україні очікуються локальні, періодичні опади — подекуди з грозами. Якщо ж дощ омине певні регіони, українці зможуть насолодитися красивою осінньою хмарністю. Температура залишатиметься стабільною й комфортною, суттєвого похолодання поки не прогнозують.

Допис Діденко у Telegram. Фото: скриншот

"Завтра, 9 вересня, в Україні вночі очікується +12...+18 °C, а вдень +22...+28 °C. У Києві ймовірний вечірній дощ, максимальна температура вдень складе близько +25 °C", — уточнила Діденко.

За її словами, 10 вересня опади пройдуть на півдні країни, а 11-12 вересня дощі прогнозують у західних областях. При цьому більшість регіонів залишатимуться у зоні сухої та теплої погоди з прохолодними ночами. Синоптик радить готувати легкий багатошаровий одяг, щоб комфортно почуватися і вдень, і ввечері.

