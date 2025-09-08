Відео
Головна Метео Діденко попередила про мінливу погоду — де чекати опадів

Діденко попередила про мінливу погоду — де чекати опадів

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 12:32
Мінлива погода в Україні — де очікувати опади
Погода у вересні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Україну найближчими днями очікують локальні дощі та навіть грози, проте спека поки що триматиметься. Погода залишатиметься комфортною вдень і свіжою вночі, створюючи справжню атмосферу початку осені.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram у понеділок, 8 вересня.

Читайте також:

Прогноз погоди на найближчі дні

Синоптик зазначила, що 8 та 9 вересня по всій Україні очікуються локальні, періодичні опади — подекуди з грозами. Якщо ж дощ омине певні регіони, українці зможуть насолодитися красивою осінньою хмарністю. Температура залишатиметься стабільною й комфортною, суттєвого похолодання поки не прогнозують.

Діденко попередила про мінливу погоду — де чекати опадів - фото 1
Допис Діденко у Telegram. Фото: скриншот

"Завтра, 9 вересня, в Україні вночі очікується +12...+18 °C, а вдень +22...+28 °C. У Києві ймовірний вечірній дощ, максимальна температура вдень складе близько +25 °C", — уточнила Діденко.

За її словами, 10 вересня опади пройдуть на півдні країни, а 11-12 вересня дощі прогнозують у західних областях. При цьому більшість регіонів залишатимуться у зоні сухої та теплої погоди з прохолодними ночами. Синоптик радить готувати легкий багатошаровий одяг, щоб комфортно почуватися і вдень, і ввечері.

Нагадаємо, що перші вересневі дні в Україні порадували теплом, однак синоптики вже прогнозують, коли можна очікувати перших заморозків. Вже відомо, чи торкнуться вони українців цього місяця.

Раніше ми також інформували, що кліматичні зміни дедалі сильніше впливають на південь країни, й Одеса не є винятком. Синоптики пояснюють, чи варто готувати тепліший одяг цієї осені, чи поки можна обійтися легкими плащами.

погода вересень Наталка Діденко опади погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
