Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Укргідрометцентр попередив про потужну негоду — чого очікувати

Укргідрометцентр попередив про потужну негоду — чого очікувати

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 17:01
Прогноз погоди в Україні на завтра 9 вересня від Укргідрометцентру
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 9 вересня, буде хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади у всіх областях. Крім того, можливі грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 9 вересня

Місцями, а в західних областях вдень повсюди, очікуються короткочасні дощі з грозами. У Карпатах можливий значний дощ.

Прогноз погоди в Україні на 9 вересня
Погода в Україні 9 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі та зранку на Закарпатті та Прикарпатті місцями буде туман.

Вітер очікується східного та північно-східного напрямків зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +11...+16 °C, на півдні до +19 °C. Вдень буде +21...+26 °C, у південних областях до +29 °C, а на заході — +18...+23 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра в Україні очікуються локальні дощі з грозами. Температура повітря залишиться комфортною.

Раніше синоптик Ігор Кибальчич прогнозував, що після 20 вересня можливе різке похолодання. Місцями прогнозуються перші заморозки.

погода Укргідрометцентр дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації