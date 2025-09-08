Прогноз погоди в Україні на завтра 9 вересня від Укргідрометцентру

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 9 вересня, буде хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади у всіх областях. Крім того, можливі грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 9 вересня

Місцями, а в західних областях вдень повсюди, очікуються короткочасні дощі з грозами. У Карпатах можливий значний дощ.

Погода в Україні 9 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі та зранку на Закарпатті та Прикарпатті місцями буде туман.

Вітер очікується східного та північно-східного напрямків зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +11...+16 °C, на півдні до +19 °C. Вдень буде +21...+26 °C, у південних областях до +29 °C, а на заході — +18...+23 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра в Україні очікуються локальні дощі з грозами. Температура повітря залишиться комфортною.

Раніше синоптик Ігор Кибальчич прогнозував, що після 20 вересня можливе різке похолодання. Місцями прогнозуються перші заморозки.