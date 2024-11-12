Прогноз погоды в Украине на 13 ноября от Укргидрометцентра

Девушка на скользкой дороге. Фото иллюстративное: freepik

Погода в Украине в среду, 13 ноября, тепло уже не будет радовать. Будет облачно и прохладно, а в некоторых областях синоптики прогнозируют снег и гололедицу.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре во вторник, 12 ноября.

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Погода на 13 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 13 ноября

По прогнозу Укргидрометцентра, завтра в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидаются осадки — преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах гололедица, а в Закарпатье и в Карпатах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток -2...+3 °C, в Карпатах -5...0 °C.

Карта температур на 13 ноября. Фото: скриншот

На остальной территории Украины без осадков, а днем в большинстве областей пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью -2...+3 °C, днем +1...6 °C. На юге страны ночью 0...+5 °C, днем +4...9 °C.

Прогноз Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, 13 ноября в Украине резко снизится температура воздуха. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует погоду с осадками в виде мокрого снега или ледяного дождя.

Ранее Новини.LIVE писали, что до 14 ноября дневных морозов в Украине не ожидается. Ночью прогнозируется заморозка, а днем воздух будет прогреваться до +9 °C.