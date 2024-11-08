Прогноз погоди в Україні на листопад від Укргідрометцентру

Ботаніки дивляться на рослинність. Фото ілюстративне: freepik

Погода в Україні до 14 листопада буде сухою та без денних морозів. Уночі очікуються заморозки, а вдень повітря прогріватиметься до +9 °C. А вже у другій половині місяця слід чекати на прихід атмосферних фронтів із зимовим характером.

Про це розповіла синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха в ефірі "Ми-Україна" у п'ятницю, 8 листопада.

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За словами синоптикині "Укргідрометцентру" Наталії Птухи, до 14 листопада в Україні переважатиме суха погода.

"Це та оглядна синоптична перспектива, коли ми можемо говорити про якісь практичні значення і називати показники температури — то в більшості областей утримається погода без опадів. Доволі спокійна, вітер переважатиме північно-західного напрямку від 3 до 10 м/с, це впливатиме поле підвищеного тиску. За таких умов можуть утворюватись тумани в нічні та ранкові години", — прогнозує синоптикиня.

У першій половині листопада вночі буде від +5 °C до -3 °C, але денні максимуми температур +3...+9 °C. Лише на Закарпатті та на півдні можна очікувати до +12 °C.

Щодо снігу, то в "Укргідрометцентрі" зазначили, що давати точний прогноз на таку довгострокову перспективу зарано. Але, починаючи з 14 числа, почне відбуватися "перебудова синоптичних процесів".

"Послабне антициклон, який тривалий час забезпечував нам таку досить спокійну погоду і з північного заходу будуть до нас наближатися атмосферні фронти і, скоріше за все, вони матимуть більш такий зимовий характер. Але, сказати чітко, де, в яких регіонах та які будуть опади — дощ чи сніг — поки ще зарано", — підсумувала метеоролог.

Нагадаємо, 9 листопада погода в Україні буде подекуди дощовою. Також синоптики попереджають про сильне обмеження видимості через тумани в деяких областях — до 200-500 метрів.

Також Новини.LIVE писали, що 9 листопада у Києві та області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Київщина опинилася під впливом антициклону, який гарантує суху погоду без опадів.