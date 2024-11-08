Прогноз погоди в Україні 9 листопада — Наталія Діденко попередила про туман

Країну огорнуть тумани — Діденко дала прогноз погоди на завтра
В Україні у суботу, 9 листопада, обійдеться без опадів. Незначний дощ може статися тільки у південній частині країни. Максимальна температура повітря сягатиме +12 °C.
Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко.
Погода в Україні 9 листопада
Попри відсутність опадів, в деяких регіонах України очікуються тумани. Буде хмарно, проте інколи визиратиме сонце.
Ночі будуть прохолодні, температура повітря коливатиметься в межах +2...+7 °C.
Впродовж дня в Україні передбачається +4...+7 °C, на півдні та на Закарпатті +8...+12 °C.
Погода в Києві 9 листопада
У столиці обійдеться без опадів, проте будуть тумани.
Температура повітря:
- у нічні години +3+5 °C;
- вдень очікується +5+8 °C.
Нагадаємо, Politico писало, що Україна готується до складної зими через ризик дефіциту електроенергії. У разі ударів по атомних електростанціях можливі відключення світла тривалістю до 20 годин.
Читайте Новини.LIVE!