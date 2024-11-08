Прогноз погоди в Україні 9 листопада — Наталія Діденко попередила про туман

Густий туман у Львові. Фото: УНІАН

В Україні у суботу, 9 листопада, обійдеться без опадів. Незначний дощ може статися тільки у південній частині країни. Максимальна температура повітря сягатиме +12 °C.

Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко.

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Попри відсутність опадів, в деяких регіонах України очікуються тумани. Буде хмарно, проте інколи визиратиме сонце.

Ночі будуть прохолодні, температура повітря коливатиметься в межах +2...+7 °C.

Впродовж дня в Україні передбачається +4...+7 °C, на півдні та на Закарпатті +8...+12 °C.

Антициклон у світі. Фото: скриншот

Погода в Києві 9 листопада

У столиці обійдеться без опадів, проте будуть тумани.

Температура повітря:

у нічні години +3+5 °C;

вдень очікується +5+8 °C.

Прогноз Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, Politico писало, що Україна готується до складної зими через ризик дефіциту електроенергії. У разі ударів по атомних електростанціях можливі відключення світла тривалістю до 20 годин.