Прогноз погоды в Украине 9 ноября — Наталия Диденко предупредила о тумане.

Страну окутают туманы — Диденко дала прогноз погоды на завтра
В Украине в субботу, 9 ноября, обойдется без осадков. Небольшой дождь может пройти только в южной части страны. Максимальная температура воздуха — +12 °C.
Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 9 ноября
Несмотря на отсутствие осадков, в некоторых регионах Украины ожидаются туманы. Будет пасмурно, но иногда будет выглядывать солнце.
Ночи будут прохладными, температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+7 °C.
В течение дня в Украине предполагается +4...+7 °C, на юге и Закарпатье +8...+12 °C.
Погода в Киеве 9 ноября
В столице обойдется без осадков, однако будут туманы.
Температура воздуха:
- в ночные часы +3+5 °C;
- днем ожидается +5+8 °C.
Напомним, Politico писало, что Украина готовится к сложной зиме из-за риска дефицита электроэнергии. При ударах по атомным электростанциям возможны отключения света продолжительностью до 20 часов.
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