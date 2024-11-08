Прогноз погоды в Украине 9 ноября — Наталия Диденко предупредила о тумане.

Густой туман во Львове. Фото: УНИАН

В Украине в субботу, 9 ноября, обойдется без осадков. Небольшой дождь может пройти только в южной части страны. Максимальная температура воздуха — +12 °C.

Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 9 ноября

Несмотря на отсутствие осадков, в некоторых регионах Украины ожидаются туманы. Будет пасмурно, но иногда будет выглядывать солнце.

Ночи будут прохладными, температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+7 °C.

В течение дня в Украине предполагается +4...+7 °C, на юге и Закарпатье +8...+12 °C.

Антициклон в мире. Фото: скриншот

Погода в Киеве 9 ноября

В столице обойдется без осадков, однако будут туманы.

Температура воздуха:

в ночные часы +3+5 °C;

днем ожидается +5+8 °C.

Прогноз Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, Politico писало, что Украина готовится к сложной зиме из-за риска дефицита электроэнергии. При ударах по атомным электростанциям возможны отключения света продолжительностью до 20 часов.