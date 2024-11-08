Прогноз погоды в Украине на ноябрь от Укргидрометцентра

Ботаники смотрят на растительность. Фото иллюстративное: freepik

Погода в Украине до 14 ноября будет сухой и без дневных морозов. Ночью ожидаются заморозки, а днем будет прогреваться до +9 °C. А уже во второй половине месяца следует ожидать прихода атмосферных фронтов с зимним характером.

Об этом рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха в эфире "Мы-Украина" в пятницу, 8 ноября.

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По словам синоптика "Укргидрометцентра" Натальи Птухи, до 14 ноября в Украине будет преобладать сухая погода.

"Это и обзорная синоптическая перспектива, когда мы можем говорить о каких-то практических значениях и называть показатели температуры — то в большинстве областей сохранится погода без осадков. Довольно спокойная, ветер будет преобладать северо-западного направления от 3 до 10 м/с, это будет влиять поле повышенного давления. При таких условиях могут образовываться туманы в ночные и утренние часы", — прогнозирует синоптик.

В первой половине ноября ночью будет от +5 °C до -3 °C, но дневные максимумы температур +3...+9 °C. Только на Закарпатье и на юге можно ожидать до +12 °C.

Что касается снега, то в "Укргидрометцентре" отметили, что давать точный прогноз на такую долгосрочную перспективу рано. Но, начиная с 14 числа, начнет происходить "перестройка синоптических процессов".

"Ослабнет антициклон, который длительное время обеспечивал нам такую достаточно спокойную погоду и с северо-запада будут к нам приближаться атмосферные фронты и, скорее всего, они будут иметь более такой зимний характер. Но, сказать четко, где, в каких регионах и какие будут осадки — дождь или снег — пока еще рано", — подытожила метеоролог.

Напомним, 9 ноября погода в Украине будет кое-где дождливой. Также синоптики предупреждают о сильном ограничении видимости из-за туманов в некоторых областях — до 200-500 метров.

Также Новини.LIVE писали, что 9 ноября в Киеве и области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Киевщина оказалась под влиянием антициклона, гарантирующего сухую погоду без осадков.