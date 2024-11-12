Прогноз погоди в Україні на 13 листопада від Укргідрометцентру

Дівчина на слизькій дорозі. Фото ілюстративне: freepik

Погода в Україні у середу, 13 листопада, теплом вже не тішитиме. Буде хмарно та прохолодно, а у деяких областях синоптики прогнозують сніг та ожеледицю.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у вівторок, 12 листопада.

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Погодна карта на 13 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 13 листопада

За прогнозом Укргідрометцентру, завтра в західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині очікуються опади — переважно у вигляді мокрого снігу. На дорогах ожеледиця, а на Закарпатті та в Карпатах — ожеледь. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби -2...+3 °C, в Карпатах -5...0 °C.

Карта температур на 13 листопада. Фото: скриншот

На решті території України вночі без опадів, а вдень в більшості областей пройде невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі -2...+3 °C, вдень +1...6 °C. На півдні країни вночі 0...+5 °C, вдень +4...9 °C.

Прогноз Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 листопада в Україні різко знизиться температура повітря. Синоптик Наталка Діденко прогнозує погоду з опадами у вигляді мокрого снігу чи льодяного дощу.

Раніше Новини.LIVE писали, що до 14 листопада денних морозів в Україні не очікується. Уночі прогнозують заморозки, а вдень повітря прогріватиметься до +9 °C.