Погода в Украине 13 декабря — прогноз от Наталки Диденко

Морозная снежная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине несколько дней продержатся крепкие морозы. По прогнозам погоды в пятницу, 13 декабря, антициклон Ernst повлечет за собой ветреную морозную погоду.

Об этом сообщила Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 13 декабря

Наталья Диденко предупреждает, что Украина оказалась между циклоном и антициклоном.

Это в свою очередь вызовет небольшой снег на порывистые ветры. Также в Украине значительно похолодает.

Уже в ближайшую ночь, 13 декабря, будет -2...-7 °С, а днем столбик термометра покажет -1...-6 °С.

Также в большинстве регионов Украины будет гололедица. А 14 декабря будет еще холоднее – морозы значительно усилятся. Однако уже с 15 декабря придет потепление.

Погода в Киеве 13 декабря

В столице в пятницу 13 декабря будет солнечная погода без осадков. Однако Диденко предупреждает о сильном ветре и морозной погоде в медах -3...-6 °С.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду на неделю с 8 по 15 декабря – какие регионы ощутят на себе резкое изменение погоды. Также на Солнце зафиксировали высокую активность, специалисты объяснили, будут ли сегодня сильны магнитные бури.