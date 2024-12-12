Магнітні бурі 12 грудня — прогноз на сьогодні

Головний біль. Фото: Pexels

У четвер, 12 грудня, на Землі не прогнозуються магнітні бурі. Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на помірному рівні. На Сонці зафіксовано 25 спалахів класу С та три спалахи класу М, найбільший із яких мав потужність М2,7.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 12 грудня

Спалахи М-класу є середніми за потужністю, але можуть спричиняти певні радіоперешкоди на денній стороні Землі. Також вони можуть викликати сонячний радіаційний шторм, але значного впливу на геомагнітне поле наразі не прогнозується.

Очікується, що у середу геомагнітне поле залишатиметься спокійним, а сонячна активність буде низькою. Проте зберігається ймовірність нових спалахів класу М і невелика ймовірність спалахів класу Х.

Фахівці радять стежити за прогнозами, особливо тим, хто відчуває вплив змін геомагнітного поля, щоб заздалегідь підготуватися до можливих змін у сонячній активності.

Сонячна активність:

Можливість малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%

Кількість сонячних плям – 60

Вплив магнітних бур на організм. Фото: Pexels

Як магнітні бурі впливають на організм

Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людини, особливо на тих, хто має підвищену чутливість до змін у геомагнітному полі.

Основні наслідки включають:

Фізичні симптоми. Головний біль і запаморочення: Під час магнітних бур змінюється кровообіг, що може провокувати головні болі.

Слабкість і втома. Організм витрачає більше енергії на адаптацію до змін, що призводить до швидшого виснаження.

Проблеми із серцем. У людей із серцево-судинними захворюваннями може підвищуватися артеріальний тиск, з'являтися аритмія чи біль у серці.

Роздратованість і тривожність. Зміни в магнітному полі впливають на центральну нервову систему, що може викликати перепади настрою.

Порушення сну. Магнітні бурі часто спричиняють безсоння або неспокійний сон.

Погіршення концентрації. Можуть виникати труднощі з фокусуванням уваги чи прийняттям рішень.

Загострення хронічних захворювань. У людей із захворюваннями серцево-судинної, нервової та дихальної систем підвищується ризик загострення симптомів.

Магнітні бурі виникають через взаємодію сонячного вітру з магнітним полем Землі. Ці зміни можуть впливати на біологічні ритми, судинний тонус, електричні процеси в клітинах та функції мозку.

Як полегшити самопочуття під час магнітних бур

Дотримуйтеся режиму дня і повноцінного сну.

Уникайте стресу і сильного фізичного навантаження.

Пийте достатньо води та збалансуйте харчування.

Займайтеся помірною фізичною активністю, як-от йога чи прогулянки.

За потреби приймайте заспокійливі чаї.

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