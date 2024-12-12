Магнітні бурі 12 грудня — прогноз на сьогодні

На Сонці сталося 28 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні
У четвер, 12 грудня, на Землі не прогнозуються магнітні бурі. Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на помірному рівні. На Сонці зафіксовано 25 спалахів класу С та три спалахи класу М, найбільший із яких мав потужність М2,7.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 12 грудня
Спалахи М-класу є середніми за потужністю, але можуть спричиняти певні радіоперешкоди на денній стороні Землі. Також вони можуть викликати сонячний радіаційний шторм, але значного впливу на геомагнітне поле наразі не прогнозується.
Очікується, що у середу геомагнітне поле залишатиметься спокійним, а сонячна активність буде низькою. Проте зберігається ймовірність нових спалахів класу М і невелика ймовірність спалахів класу Х.
Фахівці радять стежити за прогнозами, особливо тим, хто відчуває вплив змін геомагнітного поля, щоб заздалегідь підготуватися до можливих змін у сонячній активності.
Сонячна активність:
- Можливість малого геомагнітного шторму – 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 55%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%
- Кількість сонячних плям – 60
Як магнітні бурі впливають на організм
Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людини, особливо на тих, хто має підвищену чутливість до змін у геомагнітному полі.
Основні наслідки включають:
- Фізичні симптоми. Головний біль і запаморочення: Під час магнітних бур змінюється кровообіг, що може провокувати головні болі.
- Слабкість і втома. Організм витрачає більше енергії на адаптацію до змін, що призводить до швидшого виснаження.
- Проблеми із серцем. У людей із серцево-судинними захворюваннями може підвищуватися артеріальний тиск, з'являтися аритмія чи біль у серці.
- Роздратованість і тривожність. Зміни в магнітному полі впливають на центральну нервову систему, що може викликати перепади настрою.
- Порушення сну. Магнітні бурі часто спричиняють безсоння або неспокійний сон.
- Погіршення концентрації. Можуть виникати труднощі з фокусуванням уваги чи прийняттям рішень.
- Загострення хронічних захворювань. У людей із захворюваннями серцево-судинної, нервової та дихальної систем підвищується ризик загострення симптомів.
Магнітні бурі виникають через взаємодію сонячного вітру з магнітним полем Землі. Ці зміни можуть впливати на біологічні ритми, судинний тонус, електричні процеси в клітинах та функції мозку.
Як полегшити самопочуття під час магнітних бур
- Дотримуйтеся режиму дня і повноцінного сну.
- Уникайте стресу і сильного фізичного навантаження.
- Пийте достатньо води та збалансуйте харчування.
- Займайтеся помірною фізичною активністю, як-от йога чи прогулянки.
- За потреби приймайте заспокійливі чаї.
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