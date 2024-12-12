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На Солнце было 28 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

12 декабря 2024 11:19
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 12 декабря — прогноз на сегодня
Головная боль. Фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

В четверг, 12 декабря, на Земле не прогнозируются магнитные бури . В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog .

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Магнитные бури 12 декабря

Вспышки М-класса являются средними по мощности, но могут вызвать определенные радиопомехи на дневной стороне Земли.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет оставаться спокойным, а солнечная активность будет низкой.

Специалисты советуют следить за прогнозами, особенно тем, кто ощущает влияние изменений геомагнитного поля, чтобы заранее подготовиться к возможным изменениям в солнечной активности.

Солнечная активность:

  • Возможность малого геомагнитного шторма – 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 55%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%
  • Количество солнечных пятен – 60
Магнитные бури 12 декабря
Воздействие магнитных бурь на организм.

Как магнитные бури влияют на организм

Магнитные бури могут оказывать существенное влияние на самочувствие человека, особенно на тех, кто имеет повышенную чувствительность к изменениям в геомагнитном поле.

Основные последствия включают:

  • Физические симптомы. Головные боли и головокружение: Во время магнитных бурь меняется кровообращение, что может провоцировать головные боли.
  • Слабость и усталость. Организм тратит больше энергии на адаптацию к изменениям, что приводит к более быстрому истощению.
  • Проблемы с сердцем У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может повышаться АД, появляться аритмия или боль в сердце.
  • Раздражение и тревожность. Изменения в магнитном поле влияют на центральную нервную систему, что может вызвать перепады настроения.
  • Нарушения сна. Магнитные бури часто вызывают бессонницу или беспокойный сон.
  • Ухудшение концентрации. Могут возникать трудности с фокусировкой внимания или принятием решений.
  • Обострение хронических заболеваний. У людей с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем повышается риск обострения симптомов.

Эти изменения могут влиять на биологические ритмы, сосудистый тонус, электрические процессы в клетках и функции мозга.

Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь

  • Соблюдайте режим дня и полноценного сна.
  • Избегайте стресса и сильной физической нагрузки.
  • Пейте достаточно воды и сбалансируйте питание.
  • Занимайтесь умеренной физической активностью, например йога или прогулки.
  • При необходимости принимайте успокаивающие чаи.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о приближении сильных морозов.

Также синоптики составили прогноз погоды в Украине на неделю.

космос Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие

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