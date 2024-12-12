Магнитные бури 12 декабря — прогноз на сегодня

Головная боль. Фото: Pexels

В четверг, 12 декабря, на Земле не прогнозируются магнитные бури . В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog .

Читайте также:

Магнитные бури 12 декабря

Вспышки М-класса являются средними по мощности, но могут вызвать определенные радиопомехи на дневной стороне Земли.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет оставаться спокойным, а солнечная активность будет низкой.

Специалисты советуют следить за прогнозами, особенно тем, кто ощущает влияние изменений геомагнитного поля, чтобы заранее подготовиться к возможным изменениям в солнечной активности.

Солнечная активность:

Возможность малого геомагнитного шторма – 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%

Количество солнечных пятен – 60

Воздействие магнитных бурь на организм.

Как магнитные бури влияют на организм

Магнитные бури могут оказывать существенное влияние на самочувствие человека, особенно на тех, кто имеет повышенную чувствительность к изменениям в геомагнитном поле.

Основные последствия включают:

Физические симптомы. Головные боли и головокружение: Во время магнитных бурь меняется кровообращение, что может провоцировать головные боли.

Слабость и усталость. Организм тратит больше энергии на адаптацию к изменениям, что приводит к более быстрому истощению.

Проблемы с сердцем У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может повышаться АД, появляться аритмия или боль в сердце.

Раздражение и тревожность. Изменения в магнитном поле влияют на центральную нервную систему, что может вызвать перепады настроения.

Нарушения сна. Магнитные бури часто вызывают бессонницу или беспокойный сон.

Ухудшение концентрации. Могут возникать трудности с фокусировкой внимания или принятием решений.

Обострение хронических заболеваний. У людей с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем повышается риск обострения симптомов.

Эти изменения могут влиять на биологические ритмы, сосудистый тонус, электрические процессы в клетках и функции мозга.

Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь

Соблюдайте режим дня и полноценного сна.

Избегайте стресса и сильной физической нагрузки.

Пейте достаточно воды и сбалансируйте питание.

Занимайтесь умеренной физической активностью, например йога или прогулки.

При необходимости принимайте успокаивающие чаи.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о приближении сильных морозов.

Также синоптики составили прогноз погоды в Украине на неделю.