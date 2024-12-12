Магнитные бури 12 декабря — прогноз на сегодня

На Солнце было 28 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня
В четверг, 12 декабря, на Земле не прогнозируются магнитные бури . В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog .
Магнитные бури 12 декабря
Вспышки М-класса являются средними по мощности, но могут вызвать определенные радиопомехи на дневной стороне Земли.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет оставаться спокойным, а солнечная активность будет низкой.
Специалисты советуют следить за прогнозами, особенно тем, кто ощущает влияние изменений геомагнитного поля, чтобы заранее подготовиться к возможным изменениям в солнечной активности.
Солнечная активность:
- Возможность малого геомагнитного шторма – 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%
- Количество солнечных пятен – 60
Как магнитные бури влияют на организм
Магнитные бури могут оказывать существенное влияние на самочувствие человека, особенно на тех, кто имеет повышенную чувствительность к изменениям в геомагнитном поле.
Основные последствия включают:
- Физические симптомы. Головные боли и головокружение: Во время магнитных бурь меняется кровообращение, что может провоцировать головные боли.
- Слабость и усталость. Организм тратит больше энергии на адаптацию к изменениям, что приводит к более быстрому истощению.
- Проблемы с сердцем У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может повышаться АД, появляться аритмия или боль в сердце.
- Раздражение и тревожность. Изменения в магнитном поле влияют на центральную нервную систему, что может вызвать перепады настроения.
- Нарушения сна. Магнитные бури часто вызывают бессонницу или беспокойный сон.
- Ухудшение концентрации. Могут возникать трудности с фокусировкой внимания или принятием решений.
- Обострение хронических заболеваний. У людей с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем повышается риск обострения симптомов.
Эти изменения могут влиять на биологические ритмы, сосудистый тонус, электрические процессы в клетках и функции мозга.
Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь
- Соблюдайте режим дня и полноценного сна.
- Избегайте стресса и сильной физической нагрузки.
- Пейте достаточно воды и сбалансируйте питание.
- Занимайтесь умеренной физической активностью, например йога или прогулки.
- При необходимости принимайте успокаивающие чаи.
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