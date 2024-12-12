Погода в Україні 13 грудня — прогноз від Наталки Діденко

Морозна сніжна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні кілька днів протримаються міцні морози. За прогнозами погоди у п'ятницю, 13 грудня, антициклон Ernst спричинить вітряну морозну погоду.

Про це повідомила Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні 13 грудня

Наталка Діденко попереджає що Україна опинилась поміж циклоном та антициклоном.

Це своєю чергою викличе невеликий сніг та рвучкі вітри. Також в Україні значно похолоднішає.

Вже найближчої ночі, 13 грудня, буде -2...-7 °С, а вдень стовпчик термометра покаже -1...-6 °С.

Також у більшості регіонів України буде ожеледиця. А 14 грудня буде іще холодніше — морози значно посиляться. Проте вже з 15 грудня прийде потеплення.

Погода в Києві 13 грудня

У столиці в п'ятницю, 13 грудня, буде сонячна погода без опадів. Проте Діденко попереджає про сильний вітер та морозну погоду в межах -3...-6 °С.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду на тиждень з 8 по 15 грудня — які регіони відчують на собі різку зміну погоди. Також на Сонці зафіксували високу активність — фахівці пояснили, чи будуть сьогодні сильні магнітні бурі.