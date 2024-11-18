Резкое похолодание в Украине — Наталка Диденко назвала дату

Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине значительно испортится с 21 ноября. Ожидаются осадки, похолодание и сильный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Однако перед сменой погоды в Украине ожидается "скачок" температуры. Местами 19 ноября будет до +14 °С, а 20 ноября — до +15 °С.

Погода в Украине 21 ноября. Фото: windy.com

По словам Диденко, 21 ноября атмосферные фронты принесут сложную погоду с дождями, снегом, налипанием мокрого снега и сильным ветром.

"И в конце концов — плановым похолоданием", — добавила она.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, завтра в Украине ожидается комфортная температура воздуха. Осадки по всей стране не предполагаются.

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