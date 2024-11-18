Резкое похолодание в Украине — Наталка Диденко назвала дату

Украину скует мороз — Диденко назвала дату сильного похолодания
Погода в Украине значительно испортится с 21 ноября. Ожидаются осадки, похолодание и сильный ветер.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Похолодание в Украине
Однако перед сменой погоды в Украине ожидается "скачок" температуры. Местами 19 ноября будет до +14 °С, а 20 ноября — до +15 °С.
По словам Диденко, 21 ноября атмосферные фронты принесут сложную погоду с дождями, снегом, налипанием мокрого снега и сильным ветром.
"И в конце концов — плановым похолоданием", — добавила она.
Напомним, завтра в Украине ожидается комфортная температура воздуха. Осадки по всей стране не предполагаются.
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