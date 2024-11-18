Різке похолодання в Україні — Наталка Діденко назвала дату

Зима в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні значно зіпсується з 21 листопада. Очікуються опади, похолодання та сильний вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Однак перед зміною погоди в Україні очікується "стрибок" температури. Місцями 19 листопада буде до +14 °С, а 20 листопада — до +15 °С.

Погода в Україні 21 листопада. Фото: windy.com

За словами Діденко, 21 листопада атмосферні фронти принесуть складну погоду із дощами, снігом, налипанням мокрого снігу та сильним вітром.

"І врешті решт — плановим похолоданням", — додала вона.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра в Україні очікується комфортна температура повітря. Опадів по всій країні не передбачається.

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