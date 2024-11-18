Різке похолодання в Україні — Наталка Діденко назвала дату

Україну скує мороз — Діденко назвала дату сильного похолодання
Погода в Україні значно зіпсується з 21 листопада. Очікуються опади, похолодання та сильний вітер.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Похолодання в Україні
Однак перед зміною погоди в Україні очікується "стрибок" температури. Місцями 19 листопада буде до +14 °С, а 20 листопада — до +15 °С.
За словами Діденко, 21 листопада атмосферні фронти принесуть складну погоду із дощами, снігом, налипанням мокрого снігу та сильним вітром.
"І врешті решт — плановим похолоданням", — додала вона.
Нагадаємо, завтра в Україні очікується комфортна температура повітря. Опадів по всій країні не передбачається.
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