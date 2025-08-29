Погода в Украине 30 и 31 августа — прогноз от Наталки Диденко

Дети освежаются от водой. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода на конец лета в Украине будет жаркой. Дождей пока не ожидается.

Об этом Наталка Диденко сообщила в Facebook.

Прогноз погоды в Украине 30 и 31

По прогнозу синоптика, 30 и 31 августа в большинстве областей днем ожидается +28...+33 °C, тогда как ночью температура будет колебаться от +14 до +19 °C, а на юге - до +20 °C.

Движение атмосферного фронта. Фото: Met Office

По словам метеоролога, антициклон блокирует поступление влажных воздушных масс из Атлантики, поэтому в Украине сохранится сухая погода. Пока в большинстве стран Европы на выходных будут идти дожди, в Украине осадков не прогнозируют. Локальные дожди возможны только 30 августа в Донецкой области и 1 сентября в Карпатах.

Погода в Киеве 30 и 31 августа

В Киеве 30-31 августа также будет жарко: днем температура составит +28...+31 °C, но осадков не ожидается.

Когда жара в Украине пойдет на спад

С 1 сентября жара начнет ослабевать в западных и северных регионах - там прогнозируют +24...+28 °C. В то же время в центре, на востоке и юге еще будет сохраняться высокая температура — до +33 °C.

Дожди первого сентября вероятны во второй половине дня именно в этих регионах, тогда как север и запад останутся без осадков.

Более ощутимое похолодание и переход к настоящей осенней погоде Наталка Диденко прогнозирует не раньше 6 сентября.

