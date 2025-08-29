Погода в Украине 30 и 31 августа — прогноз от Наталки Диденко

Украину раскалит до +33 °C на несколько дней — погода от Диденко
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода на конец лета в Украине будет жаркой. Дождей пока не ожидается.
Об этом Наталка Диденко сообщила в Facebook.
Прогноз погоды в Украине 30 и 31
По прогнозу синоптика, 30 и 31 августа в большинстве областей днем ожидается +28...+33 °C, тогда как ночью температура будет колебаться от +14 до +19 °C, а на юге - до +20 °C.
По словам метеоролога, антициклон блокирует поступление влажных воздушных масс из Атлантики, поэтому в Украине сохранится сухая погода. Пока в большинстве стран Европы на выходных будут идти дожди, в Украине осадков не прогнозируют. Локальные дожди возможны только 30 августа в Донецкой области и 1 сентября в Карпатах.
Погода в Киеве 30 и 31 августа
В Киеве 30-31 августа также будет жарко: днем температура составит +28...+31 °C, но осадков не ожидается.
Когда жара в Украине пойдет на спад
С 1 сентября жара начнет ослабевать в западных и северных регионах - там прогнозируют +24...+28 °C. В то же время в центре, на востоке и юге еще будет сохраняться высокая температура — до +33 °C.
Дожди первого сентября вероятны во второй половине дня именно в этих регионах, тогда как север и запад останутся без осадков.
Более ощутимое похолодание и переход к настоящей осенней погоде Наталка Диденко прогнозирует не раньше 6 сентября.
