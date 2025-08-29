Відео
Головна Метео Україну розпече до +33 °C на кілька днів — погода від Діденко

Україну розпече до +33 °C на кілька днів — погода від Діденко

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 13:34
Погода в Україні 30 та 31 серпня — прогноз від Наталки Діденко
Діти освіжуються під водою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода на кінець літа в Україні буде спекотною. Дощів наразі не очікується.

Про це Наталка Діденко повідомила у Facebook.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні 30 та 31 

За прогнозом синоптика, 30 та 31 серпня у більшості областей вдень очікується +28...+33 °C, тоді як уночі температура коливатиметься від +14 до +19 °C, а на півдні — до +20 °C.

null
Рух атмосферного фронту. Фото: Met Office

За словами метеорологині, антициклон блокує надходження вологих повітряних мас з Атлантики, тож в Україні збережеться суха погода. Поки у більшості країн Європи вихідними йтимуть дощі, в Україні опадів не прогнозують. Локальні дощі можливі лише 30 серпня на Донеччині та 1 вересня у Карпатах.

Погода в Києві 30 та 31 серпня

У Києві 30–31 серпня також буде спекотно: вдень температура становитиме +28...+31 °C, але опадів не очікується.

Коли спека в Україні піде на спад 

З 1 вересня спека почне слабшати у західних і північних регіонах — там прогнозують +24...+28 °C. Водночас у центрі, на сході та півдні ще зберігатиметься висока температура — до +33 °C.

Дощі першого вересня ймовірні у другій половині дня саме в цих регіонах, тоді як північ і захід залишаться без опадів.

Більш відчутне похолодання та перехід до справжньої осінньої погоди Наталка Діденко прогнозує не раніше 6 вересня.

Нагадаємо, нещодавно в Україні через різке похолодання в одному з регіонів вдарив мороз.

Тим часом стало відомо, які дні у вересні будуть небезпечними для метеозалежних через магнітні бурі.

погода вересень Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні серпень
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
