Погода в Україні 30 та 31 серпня — прогноз від Наталки Діденко

Україну розпече до +33 °C на кілька днів — погода від Діденко
Синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода на кінець літа в Україні буде спекотною. Дощів наразі не очікується.
Про це Наталка Діденко повідомила у Facebook.
Прогноз погоди в Україні 30 та 31
За прогнозом синоптика, 30 та 31 серпня у більшості областей вдень очікується +28...+33 °C, тоді як уночі температура коливатиметься від +14 до +19 °C, а на півдні — до +20 °C.
За словами метеорологині, антициклон блокує надходження вологих повітряних мас з Атлантики, тож в Україні збережеться суха погода. Поки у більшості країн Європи вихідними йтимуть дощі, в Україні опадів не прогнозують. Локальні дощі можливі лише 30 серпня на Донеччині та 1 вересня у Карпатах.
Погода в Києві 30 та 31 серпня
У Києві 30–31 серпня також буде спекотно: вдень температура становитиме +28...+31 °C, але опадів не очікується.
Коли спека в Україні піде на спад
З 1 вересня спека почне слабшати у західних і північних регіонах — там прогнозують +24...+28 °C. Водночас у центрі, на сході та півдні ще зберігатиметься висока температура — до +33 °C.
Дощі першого вересня ймовірні у другій половині дня саме в цих регіонах, тоді як північ і захід залишаться без опадів.
Більш відчутне похолодання та перехід до справжньої осінньої погоди Наталка Діденко прогнозує не раніше 6 вересня.
