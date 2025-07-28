Прогноз погоды на 29 июля — какие области накроет сильная жара

Сильная жара на улице. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 29 июля, атмосферные фронты будут определять неустойчивую и дождливую погоду в ряде областей. Несмотря на это Украину накроет сильная жара +25...+36 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода на 29 июля в Украине

Диденко рассказала, что из-за атмосферных фронтов 29 июля дождливая погода будет в западных областях, местами на севере Украины, в Черкасской области, в Кропивницком с районами, в Винницкой и Одесской областях. На остальной территории осадков не предвидится.

Температура воздуха самой высокой остается на юге Украины, там ожидается +32...+36 °C. На востоке ожидается +30...+34 °C, на севере +28...+32 °C. В центральной части температура будет колебаться в пределах +32...+36 °C. В Винницкой области будет несколько свежее +25...+28 °C.

Карта температур на 29 июля. Фото: Метеопост

В то же время в западных областях будет несколько холоднее. Столбики термометров будут показывать +18...+23 °C, местами в дождях температура воздуха может снизиться даже до +16...+18 °C.

"Ситуация из-за сильных температурных контрастов неустойчива, во время ливней возможны сильные грозы, град и шквалы. Поэтому будьте осторожны", — предупредила синоптик.

Погода в Киеве 29 июля

По прогнозу Диденко, 29 июля в Киеве ожидается местами дожди и грозы. Несмотря на это температура воздуха будет высокой, +29...+30 °C.

Однако уже 30-31 июля ожидается снижение температуры воздуха.

Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, сегодня мощная непогода накроет часть страны. Кроме сильных дождей, синоптики предупредили о шквалах до 20 метров в секунду.

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