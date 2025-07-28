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Головна Метео Україну розігріє до +36 ° — Діденко попередила про спеку

Україну розігріє до +36 ° — Діденко попередила про спеку

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 14:06
Прогноз погоди на 29 липня — які області накриє сильна спека
Сильна спека на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 29 липня, атмосферні фронти визначатимуть нестійку та дощову погоду у низці областей. Попри це Україну накриє сильна спека +25...+36 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко

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Погода на 29 липня в Україні

Діденко розповіла, що через атмосферні фронти 29 липня дощова погода буде у західних областях, місцями на півночі України, на Черкащині, у Кропивницькому з районами, на Вінниччині та Одещині. На решті території опадів не передбачається. 

Температура повітря найвищою залишається на півдні України, там очікується +32...+36 °C. На сході очікується +30...+34 °C, на півночі +28...+32 °C. У центральній частині температура коливатиметься в межах +32...+36 °C. На Вінниччині буде дещо свіжіше +25...+28 °C.

Погода на 29 липня
Карта температур на 29 липня. Фото: Метеопост

Водночас у західних областях буде дещо холодніше. Стовпчики термометрів показуватимуть +18...+23 °C, місцями у дощах температура повітря може знизитись навіть до +16...+18 °C. 

"Ситуація через сильні температурні контрасти нестійка, під час злив можливі сильні грози, град і шквали. Тому будьте обережними", — попередила синоптик. 

Погода у Києві 29 липня

За прогнозом Діденко, 29 липня у Києві очікується місцями дощі та грози. Попри це температура повітря буде високою, +29...+30 °C. 

Однак вже 30-31 липня очікується зниження температури повітря.

Погода в Україні 29 липня
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, сьогодні потужна негода накриє частину країни. Окрім сильних дощів, синоптики попередили про шквали до 20 метрів на секунду.

Також ми писали детальний прогноз погоди в Україні на тиждень з 28 липня по 3 серпня.

Наталка Діденко дощ прогноз погоди погода в Україні аномальна спека
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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