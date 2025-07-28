Прогноз погоди на 29 липня — які області накриє сильна спека

Сильна спека на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 29 липня, атмосферні фронти визначатимуть нестійку та дощову погоду у низці областей. Попри це Україну накриє сильна спека +25...+36 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода на 29 липня в Україні

Діденко розповіла, що через атмосферні фронти 29 липня дощова погода буде у західних областях, місцями на півночі України, на Черкащині, у Кропивницькому з районами, на Вінниччині та Одещині. На решті території опадів не передбачається.

Температура повітря найвищою залишається на півдні України, там очікується +32...+36 °C. На сході очікується +30...+34 °C, на півночі +28...+32 °C. У центральній частині температура коливатиметься в межах +32...+36 °C. На Вінниччині буде дещо свіжіше +25...+28 °C.

Карта температур на 29 липня. Фото: Метеопост

Водночас у західних областях буде дещо холодніше. Стовпчики термометрів показуватимуть +18...+23 °C, місцями у дощах температура повітря може знизитись навіть до +16...+18 °C.

"Ситуація через сильні температурні контрасти нестійка, під час злив можливі сильні грози, град і шквали. Тому будьте обережними", — попередила синоптик.

Погода у Києві 29 липня

За прогнозом Діденко, 29 липня у Києві очікується місцями дощі та грози. Попри це температура повітря буде високою, +29...+30 °C.

Однак вже 30-31 липня очікується зниження температури повітря.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, сьогодні потужна негода накриє частину країни. Окрім сильних дощів, синоптики попередили про шквали до 20 метрів на секунду.

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