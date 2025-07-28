Прогноз погоди на 29 липня — які області накриє сильна спека

Україну розігріє до +36 ° — Діденко попередила про спеку
У вівторок, 29 липня, атмосферні фронти визначатимуть нестійку та дощову погоду у низці областей. Попри це Україну накриє сильна спека +25...+36 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода на 29 липня в Україні
Діденко розповіла, що через атмосферні фронти 29 липня дощова погода буде у західних областях, місцями на півночі України, на Черкащині, у Кропивницькому з районами, на Вінниччині та Одещині. На решті території опадів не передбачається.
Температура повітря найвищою залишається на півдні України, там очікується +32...+36 °C. На сході очікується +30...+34 °C, на півночі +28...+32 °C. У центральній частині температура коливатиметься в межах +32...+36 °C. На Вінниччині буде дещо свіжіше +25...+28 °C.
Водночас у західних областях буде дещо холодніше. Стовпчики термометрів показуватимуть +18...+23 °C, місцями у дощах температура повітря може знизитись навіть до +16...+18 °C.
"Ситуація через сильні температурні контрасти нестійка, під час злив можливі сильні грози, град і шквали. Тому будьте обережними", — попередила синоптик.
Погода у Києві 29 липня
За прогнозом Діденко, 29 липня у Києві очікується місцями дощі та грози. Попри це температура повітря буде високою, +29...+30 °C.
Однак вже 30-31 липня очікується зниження температури повітря.
Нагадаємо, сьогодні потужна негода накриє частину країни. Окрім сильних дощів, синоптики попередили про шквали до 20 метрів на секунду.
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