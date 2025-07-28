Прогноз погоди в Україні на сьогодні 28 липня від Укргідрометцентру

Дівчина під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні сьогодні, 28 липня, очікується з дощами у деяких областях. Синоптики також попередили про шквали до 20 метрів на секунду. Водночас температура повітря очікується високою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 28 липня

Значні дощі та грози будуть у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Там температура повітря протягом дня +23...+28 °C.

Погода в Україні 28 липня. Фото: Укргідрометцентр

У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях — хмарно з проясненнями. Очікуються помірні, а у Київській та Черкаській областях місцями значні дощі та грози. В окремих районах прогнозують град та шквали зі швидкістю 15-20 метрів на секунду.

На решті території опадів не передбачається. Температура повітря +29...+34 °C, у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями сильна спека до +38 °C. У північних областях буде +27...+32 °C.

Вітер східного та південно-східного напрямків, 7-12 метрів на секунду.

Попередження про небезпеку

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки у деяких областях України через зливи, грози, град та шквали.

Негода в Україні 28 липня. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — додали в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, 28 липня в Одесі буде мінлива хмарність. За даними синоптиків, температура морської води ще більше прогріється.

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