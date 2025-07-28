Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Потужна негода накриє частину країни — прогноз погоди на сьогодні

Потужна негода накриє частину країни — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 07:25
Прогноз погоди в Україні на сьогодні 28 липня від Укргідрометцентру
Дівчина під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні сьогодні, 28 липня, очікується з дощами у деяких областях. Синоптики також попередили про шквали до 20 метрів на секунду. Водночас температура повітря очікується високою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 28 липня

Значні дощі та грози будуть у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Там температура повітря протягом дня +23...+28 °C.

Прогноз погоди в Україні на 28 липня
Погода в Україні 28 липня. Фото: Укргідрометцентр

У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях — хмарно з проясненнями. Очікуються помірні, а у Київській та Черкаській областях місцями значні дощі та грози. В окремих районах прогнозують град та шквали зі швидкістю 15-20 метрів на секунду. 

На решті території опадів не передбачається. Температура повітря +29...+34 °C, у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями сильна спека до +38 °C. У північних областях буде +27...+32 °C. 

Вітер східного та південно-східного напрямків, 7-12 метрів на секунду.

Попередження про небезпеку

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки у деяких областях України через зливи, грози, град та шквали.

Погода в Україні 28 липня
Негода в Україні 28 липня. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — додали в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, 28 липня в Одесі буде мінлива хмарність. За даними синоптиків, температура морської води ще більше прогріється.

Також ми писали детальний прогноз погоди в Україні на тиждень з 28 липня по 3 серпня.

погода негода Укргідрометцентр Україна прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації