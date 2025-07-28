Прогноз погоды в Украине на сегодня 28 июля от Укргидрометцентра

Девушка под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине сегодня, 28 июля, ожидается с дождями в некоторых областях. Синоптики также предупредили о шквалах до 20 метров в секунду. В то же время температура воздуха ожидается высокой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 28 июля

Значительные дожди и грозы будут в западных, Житомирской и Винницкой областях. Там температура воздуха в течение дня +23...+28 °C.

Погода в Украине 28 июля. Фото: Укргидрометцентр

В большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях — облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные, а в Киевской и Черкасской областях местами значительные дожди и грозы. В отдельных районах прогнозируют град и шквалы со скоростью 15-20 метров в секунду.

На остальной территории осадков не предвидится. Температура воздуха +29...+34 °C, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами сильная жара до +38 °C. В северных областях будет +27...+32 °C.

Ветер восточного и юго-восточного направлений, 7-12 метров в секунду.

Предупреждение об опасности

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности в некоторых областях Украины из-за ливней, гроз, града и шквалов.

Непогода в Украине 28 июля. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — добавили в Укргидрометцентре.

Напомним, 28 июля в Одессе будет переменная облачность. По данным синоптиков, температура морской воды еще больше прогреется.

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