Погода в Украине 12 ноября — полный прогноз от синоптика Наталки Диденко

Женщина прячется под зонтом. Фото: Новини.LIVE

В Украине в среду, 12 ноября, будет облачная погода, местами возможны дожди или морось. Впрочем ближе к выходным возможно потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Украине 12 ноября

В Украине во вторник, 12 ноября, будет преобладать влажная погода, однако самые ощутимые дожди ожидаются в западных областях, на востоке страны и в Крыму. В этот же день, ближе к вечеру, осадки распространятся также на Одесскую, Винницкую и Черкасскую области.

Температурная карта Украины 12 ноября. Фото: Метеопост

Температура воздуха днем будет оставаться невысокой: в большинстве регионов +6...+11 °C, а в Крыму, Приазовье, Донецкой и Луганской областях — теплее, до +12...+16 °C.

Погода в Киеве 12 ноября

В Киеве 12 ноября существенных осадков не прогнозируется, лишь местами возможен мелкий дождь или морось. Температура воздуха и ночью, и днем будет примерно одинаковой на уровне +6...+8 °C.

Когда потеплеет в Украине

Уже в конце недели в Украине ожидаются небольшие колебания температуры. Потепление придет в пятницу и субботу, поэтому воздух прогреется до +10...+12 °C, в воскресенье снова немного похолодает до +8 °C, а в понедельник, 17 ноября, прогнозируется новое повышение температуры до +12 °C.

Кроме того, Диденко предупредила о магнитных бурях, которые продолжаются и сейчас. Она добавила, что геомагнитные колебания будут активны до 13 ноября, а уже с пятницы, 14 ноября, все стабилизируется.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды в Украине на неделю с 10 по 17 ноября и назвали регионы, где возможны резкие "скачки" температур.

Также специалисты зафиксировали сверхсильную вспышку на Солнце, которая приведет к многодневным магнитным бурям.