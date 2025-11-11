Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Украину окутает сырая погода — Диденко сказала, где будут дожди

Украину окутает сырая погода — Диденко сказала, где будут дожди

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 14:56
обновлено: 15:03
Погода в Украине 12 ноября — полный прогноз от синоптика Наталки Диденко
Женщина прячется под зонтом. Фото: Новини.LIVE

В Украине в среду, 12 ноября, будет облачная погода, местами возможны дожди или морось. Впрочем ближе к выходным возможно потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 12 ноября

В Украине во вторник, 12 ноября, будет преобладать влажная погода, однако самые ощутимые дожди ожидаются в западных областях, на востоке страны и в Крыму. В этот же день, ближе к вечеру, осадки распространятся также на Одесскую, Винницкую и Черкасскую области.

null
Температурная карта Украины 12 ноября. Фото: Метеопост

Температура воздуха днем будет оставаться невысокой: в большинстве регионов +6...+11 °C, а в Крыму, Приазовье, Донецкой и Луганской областях — теплее, до +12...+16 °C.

Погода в Киеве 12 ноября

В Киеве 12 ноября существенных осадков не прогнозируется, лишь местами возможен мелкий дождь или морось. Температура воздуха и ночью, и днем будет примерно одинаковой на уровне +6...+8 °C.

Когда потеплеет в Украине

Уже в конце недели в Украине ожидаются небольшие колебания температуры. Потепление придет в пятницу и субботу, поэтому воздух прогреется до +10...+12 °C, в воскресенье снова немного похолодает до +8 °C, а в понедельник, 17 ноября, прогнозируется новое повышение температуры до +12 °C.

Кроме того, Диденко предупредила о магнитных бурях, которые продолжаются и сейчас. Она добавила, что геомагнитные колебания будут активны до 13 ноября, а уже с пятницы, 14 ноября, все стабилизируется.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды в Украине на неделю с 10 по 17 ноября и назвали регионы, где возможны резкие "скачки" температур.

Также специалисты зафиксировали сверхсильную вспышку на Солнце, которая приведет к многодневным магнитным бурям.

погода Наталка Диденко дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации