Україна
Україну огорне вогка погода — Діденко сказала, де будуть дощі

Україну огорне вогка погода — Діденко сказала, де будуть дощі

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 14:56
Оновлено: 15:03
Погода в Україні 12 листопада — повний прогноз від синоптика Наталки Діденко
Жінка ховається під парасолею. Фото: Новини.LIVE

В Україні у середу, 12 листопада, буде хмарна погода, подекуди можливі дощі або мряка. Втім ближче до вихідних можливе потепління.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди в Україні 12 листопада

В Україні у вівторок, 12 листопада, переважатиме волога погода, однак найвідчутніші дощі очікуються у західних областях, на сході країни та в Криму. Цього ж дня, ближче до вечора, опади поширяться також на Одещину, Вінниччину та Черкащину.

null
Температурна карта України 12 листопада. Фото: Метеопост

Температура повітря вдень залишатиметься невисокою: у більшості регіонів +6...+11 °C, а у Криму, Приазов’ї, на Донеччині та Луганщині — тепліше, до +12...+16 °C.

Погода в Києві 12 листопада

У Києві 12 листопада істотних опадів не прогнозується, лише подекуди можливий дрібний дощ чи мряка. Температура повітря і вночі, і вдень буде приблизно однаковою на рівні +6...+8 °C.

Коли потепліє в Україні 

Вже наприкінці тижня в Україні очікуються невеликі коливання температури. Потепління прийде у п’ятницю та суботу, тож повітря прогріється до +10...+12 °C, у неділю знову трохи похолодає до +8 °C, а в понеділок, 17 листопада, прогнозується нове підвищення температури до +12 °C.

Крім того, Діденко попередила про магнітні бурі, які тривають і зараз. Вона додала, що геомагнітні коливання будуть активні до 13 листопада, а вже з п'ятниці, 14 листопада, усе стабілізується. 

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди в Україні на тиждень з 10 до 17 листопада та назвали регіони, де можливі різкі "скачки" температур.

Також фахівці зафіксували надсильний спалах на Сонці, який призведе до кількаденних магнітних бур. 

