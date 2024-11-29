Прогноз погоды в Украине на завтра 30 ноября от Наталки Диденко

Туман на дороге. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в субботу, 29 ноября, будет без осадков и сильных морозов. Ночью и днем ожидаются туманы, водителей предупреждают об опасности на дороге.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 30 ноября

Диденко рассказали, что завтра из-за деятельности антициклона Clemens с центром именно над Украиной осадков не ожидается. Лишь ночью небольшие дожди возможны на западе, севере, Винницкой и Черкасской областях. Однако в пятницу будут туманы. Водителей предупреждают об опасности на дорогах и призывают удерживать дистанцию.

Температура воздуха в течение субботы и воскресенья ночью будет около 0 °C, в восточных областях 0...-3 °C. Уже днем столбики термометров несколько подпрыгнут до +1...+4 °C, а в южной части и в западных областях +4...+8 °C.

Прогноз погоды в Украине 29 ноября. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 30 ноября

В Киеве в субботу 30 ноября погода будет без осадков, но также с туманами, что будет ухудшать настроение. В ночные часы температура воздуха будет около 0 °C, днем +1...+4 °C.

"Начало зимы и новой недели в Украине существенных изменений в погоде не принесут — немного подмораживать ночью, небольшие "плюсы" днем и без существенных осадков", — добавила Диденко.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, недавно синоптики опубликовали календарь магнитных бурь на декабрь 2024 года. Он принесет украинцам несколько бурь, которые окажут влияние на самочувствие и здоровье.

Также мы советуем воспользоваться лунным календарем дел на декабрь 2024 года, который поможет не упустить самые удачные дни первого месяца зимы.