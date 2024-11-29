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Україну накрив антициклон — погода на завтра від Наталки Діденко

29 листопада 2024 15:56
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 30 листопада від Наталки Діденко
Туман на дорозі. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у суботу, 29 листопада, буде без опадів та сильних морозів. Водночас вночі та вдень очікуються тумани, водіїв попереджають про небезпеку на дорозі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 30 листопада 

Діденко розповіли, що завтра через діяльність антициклону Clemens з центром саме над Україною опадів не очікується. Лише вночі невеликі дощі можливі на заході, півночі, Вінниччині та Черкащині. Однак в п'ятницю будуть тумани. Водіїв попереджають про небезпеку на дорогах та закликають тримати дистанцію. 

Температура повітря впродовж суботи, а також неділі вночі буде близько 0 °C, у східних областях 0...-3 °C. Вже вдень стовпчики термометрів дещо "підстрибнуть" до +1...+4 °C, а в південній частині та в західних областях +4...+8 °C.

погода в Україні 29 листопада
Прогноз погоди в Україні 29 листопада. Фото: Наталка Діденко

Погода у Києві 30 листопада

У Києві в суботу 30 листопада погода буде без опадів, але також з туманами, що погіршуватиме настрій. У нічні години температура повітря буде близько 0 °C, вдень +1...+4 °C. 

"Початок зими та нового тижня в Україні суттєвих змін у погоді не принесуть — трохи підморожуватиме вночі, невеликі "плюси" вдень та без істотних опадів", — додала Діденко. 

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Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, нещодавно синоптики опублікували календар магнітних бур на грудень 2024. Він принесе українцям кілька бур, які вплинуть на самопочуття та здоров'я. 

Також ми радимо скористатися місячним календарем справ на грудень 2024 року, який допоможе не проґавити найвдаліші дні першого місяця зими.

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