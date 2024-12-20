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Украину накроют осадки — прогноз на выходные от Укргідрометцентра

20 декабря 2024 21:34
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на 21-22 декабря от Укргидрометцентра.
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине на предстоящих выходных, в субботу и воскресенье, 21-22 декабря, будет облачно с прояснениями. Местами возможны дожди.

Об этом в пятницу 20 декабря сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды в Украине на 21 декабря

Ночью в северных, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях ожидается небольшой дождь.

В южных регионах местами туман ночью и утром.

Температура по Украине будет колебаться в пределах -1...+4 °С.

Прогноз погоды в Украине на 22 декабря

В большинстве регионов, кроме северных и западных, ожидаются умеренные дожди, местами с мокрым снегом.

Температура ночью и днем будет составлять -3...+4 °С.

В Карпатах 21 и 22 декабря временами пройдет небольшой снег.

Напомним, в Укргидрометцентре проинформировали о погодных условиях в Украине сегодня. На западе ожидается дождь, в Карпатах — снег.

Также синоптики сообщили, что в некоторых регионах пройдут мокрый снег и дождь.

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