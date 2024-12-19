Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Синоптики розповіли про небезпеку погоди в Україні завтра arrow

Синоптики розповіли про небезпеку погоди в Україні завтра

19 грудня 2024 20:13
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 20 грудня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко
Чоловік годує птахів. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у п'ятницю, 20 грудня, буде хмарною з проясненнями. У деяких регіонах пройдуть мокрий сніг та дощ. Максимальна температура повітря сягне +8 °C. 

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у четвер, 19 грудня.

Читайте також:

Погода в Україні 19 грудня

null
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру. Фото: Укргідрометцентр

Опади завтра очікуються лише у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Там вдень пройде невеликий дощ, а в Карпатах випаде сніг.

У Приазов'ї та Криму вночі та вранці місцями туман.

Вітер 20грудня буде південний, у західних областях з переходом на північно-західний з поривами 5-10 м/с. В Карпатах вночі та вранці місцями пориви посиляться до 17-22 м/с.

Температура повітря вночі — +4... -1 °С, на крайньому заході та півдні країни місцями +5...+7 ° С. Вдень синоптики прогнозують +3...+8 °С, у центральних, південних областях та в Криму — +9...+14 °С.

Погода у Києві та області 20 грудня

У столиці завтра опадів не очікується. Вночі температура повітря буде +1...+3 °C, вдень +5...+7 °C.

На Київщині буде хмарно з проясненнями, майже без опадів — вдень місцями по області невеликий дощ.

Вітер південний з поривами 5-10 м/с.

Температура повітрян вночі становитиме +4...-1 °С, вдень очікується +3...+8 °С.

Прогноз погоди на 20 грудня від Наталки Діденко

У п'ятницю, 20 грудня, як повідомляє синоптикиня, температура повітря у південних регіонах України підійметься до +12 °C. Більшу частину доби опади не очікуються.

За словами Діденко, упродовж дня максимальна температура повітря становитиме +4...+8 °C, а в південній частині +9...+12 °C.

Більшу частину доби 20 грудня опадів не очікується, лише ввечері у західних областях з'являться дощі. Вітер буде помірним, від північно-західного на заході до південного на сході та півдні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 20 грудня

Синоптики розповіли про небезпеку погоди в Україні завтр - фото 2
Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики прогнозують сніголавинну небезпеку 20 грудня, у зв’язку з відлигою. Зокрема, на високогiр'ї Iвано-Франкiвської області очiкується значна снiголавинна небезпека. Там оголошено третій рiвень небезпечності — помаранчевий.

Нагадаємо, досвідчені городники пояснили, для чого потрібно захистити свої рослини на городі в сильні морози та як саме проводити цю процедуру.

Зимовий сезон приносить чимало викликів для водіїв, особливо коли потрібно припаркувати автомобіль. Новини.LIVE зібрали практичні поради для керманичів.

погода негода Укргідрометцентр прогнози прогноз погоди погода в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:36 Данія виділила понад 280 млн євро на зміцнення ППО України

20:13 Синоптики розповіли про небезпеку погоди в Україні завтра

20:12 Не фейк — Зеленський назвав Путіна довбойо*ом

20:10 ШІ показав, який вигляд може мати Starbase Ілона Маска — фото

20:00 Аліменти від воїна у СЗЧ — хто має їх платити

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

19:45 На Київщині люди у формі підпалювали авто з чоловіком — відео

19:22 В Україні зупинилося єдине графітове підприємство — причина

19:14 За кордон за 295 тисяч — на Одещині затримали братів-ухилянтів

19:02 Хвилює кожного українця — що треба знати про ринок нерухомості

20:36 Данія виділила понад 280 млн євро на зміцнення ППО України

20:13 Синоптики розповіли про небезпеку погоди в Україні завтра

20:12 Не фейк — Зеленський назвав Путіна довбойо*ом

20:10 ШІ показав, який вигляд може мати Starbase Ілона Маска — фото

20:00 Аліменти від воїна у СЗЧ — хто має їх платити

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

19:45 На Київщині люди у формі підпалювали авто з чоловіком — відео

19:22 В Україні зупинилося єдине графітове підприємство — причина

19:14 За кордон за 295 тисяч — на Одещині затримали братів-ухилянтів

19:02 Хвилює кожного українця — що треба знати про ринок нерухомості

18:58 Мудрика нагодували допінгом в збірній України — нові деталі

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні