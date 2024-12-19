Прогноз погоди в Україні 20 грудня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Чоловік годує птахів. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у п'ятницю, 20 грудня, буде хмарною з проясненнями. У деяких регіонах пройдуть мокрий сніг та дощ. Максимальна температура повітря сягне +8 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у четвер, 19 грудня.

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Погода в Україні 19 грудня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру. Фото: Укргідрометцентр

Опади завтра очікуються лише у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Там вдень пройде невеликий дощ, а в Карпатах випаде сніг.

У Приазов'ї та Криму вночі та вранці місцями туман.

Вітер 20грудня буде південний, у західних областях з переходом на північно-західний з поривами 5-10 м/с. В Карпатах вночі та вранці місцями пориви посиляться до 17-22 м/с.

Температура повітря вночі — +4... -1 °С, на крайньому заході та півдні країни місцями +5...+7 ° С. Вдень синоптики прогнозують +3...+8 °С, у центральних, південних областях та в Криму — +9...+14 °С.

Погода у Києві та області 20 грудня

У столиці завтра опадів не очікується. Вночі температура повітря буде +1...+3 °C, вдень +5...+7 °C.

На Київщині буде хмарно з проясненнями, майже без опадів — вдень місцями по області невеликий дощ.

Вітер південний з поривами 5-10 м/с.

Температура повітрян вночі становитиме +4...-1 °С, вдень очікується +3...+8 °С.

Прогноз погоди на 20 грудня від Наталки Діденко

У п'ятницю, 20 грудня, як повідомляє синоптикиня, температура повітря у південних регіонах України підійметься до +12 °C. Більшу частину доби опади не очікуються.

За словами Діденко, упродовж дня максимальна температура повітря становитиме +4...+8 °C, а в південній частині +9...+12 °C.

Більшу частину доби 20 грудня опадів не очікується, лише ввечері у західних областях з'являться дощі. Вітер буде помірним, від північно-західного на заході до південного на сході та півдні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 20 грудня

Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики прогнозують сніголавинну небезпеку 20 грудня, у зв’язку з відлигою. Зокрема, на високогiр'ї Iвано-Франкiвської області очiкується значна снiголавинна небезпека. Там оголошено третій рiвень небезпечності — помаранчевий.

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