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Синоптики рассказали об опасности погоды в Украине завтра

19 декабря 2024 20:13
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 20 декабря от Укргидрометцентра и Наталки Диденко.
Человек кормит птиц. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в пятницу, 20 декабря, будет облачной с прояснениями. В некоторых регионах пройдет мокрый снег и дождь. Максимальная температура воздуха составит +8 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в четверг, 19 декабря.

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Погода в Украине 19 декабря

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра. Фото: Укргидрометцентр

Осадки завтра ожидаются только в Западной, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Днем пройдет небольшой дождь, а в Карпатах выпадет снег.

В Приазовье и Крыму ночью и утром местами туман.

Ветер 20 декабря будет южный, в западных областях с переходом на северо-западный с порывами 5-10 м/с. В Карпатах ночью и утром местами порывы усилятся до 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью — +4...-1 °С, на крайнем западе и юге страны местами +5...+7 °С. Днем синоптики прогнозируют +3...+8 °С, в центральных, южных областях и в Крыму +9...+14 °С.

Погода в Киеве и области 20 декабря

В столице завтра осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет +1...+3 °C, днем +5...+7 °C.

В Киевской области будет облачно с прояснениями, почти без осадков — днем местами по области небольшой дождь.

Ветер южный с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +4...-1 °С, днем ожидается +3...+8 °С.

Прогноз погоды на 20 декабря от Наталки Диденко

В пятницу, 20 декабря, как сообщает синоптик, температура воздуха в южных регионах Украины поднимется до +12 °C. Большую часть суток осадки не ожидаются.

По словам Диденко, в течение дня максимальная температура воздуха будет +4...+8 °C, а в южной части +9...+12 °C.

Большую часть суток 20 декабря осадков не ожидается, лишь к вечеру в западных областях появятся дожди. Ветер будет умеренным, от северо-западного на западе до южного на востоке и юге.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 20 декабря

Синоптики рассказали об опасности погоды в Украине завтра - фото 2
Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики прогнозируют снеголавинную опасность 20 декабря в связи с оттепелью. В частности, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговластная опасность. Там объявлен третий уровень опасности — оранжевый.

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