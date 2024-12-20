Прогноз погоди в Україні на 21-22 грудня від Укргідрометцентру

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні на прийдешніх вихідних, у суботу та неділю, 21-22 грудня, буде хмарною з проясненнями. Місцями можливі дощі. Повітря загалом по країні прогріється до 10 °С.

Про це у п'ятницю 20 грудня повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди в Україні на 21 грудня

Вночі у північних, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях очікується невеликий дощ. Вдень дощитиме у південних, центральних та східних областях. На решті території — без опадів.

У південних регіонах подекуди туман вночі та вранці.

Температура по Україні коливатиметься в межах -1...+4 °С. На півдні вона становитиме +4...+10 °С. У Криму вдень буде до +15°.

Прогноз погоди в Україні на 22 грудня

У більшості регіонів, крім північних та західних, очікуються помірні дощі, місцями з мокрим снігом.

Температура вночі та вдень становитиме -3...+4 °С. На півдні та південному сході — +1...+9 °С.

У Карпатах 21 та 22 грудня часом пройде невеликий сніг. Температура повітря складе 0...-8° морозу.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі проінформували щодо погодних умов в Україні сьогодні. На заході очікується дощ, в Карпатах — сніг.

Також синоптики повідомили, що в деяких регіонах пройдуть мокрий сніг та дощ. Максимальна температура повітря сягне +8 °C.