Погода в Украине 17 июля — какие регионы затопит

Дождь и ветер. Фото: Новини.LIVE

В Украине в четверг, 17 июля, прогнозируют дождливую погоду с сильным ветром. Несмотря на это есть регионы, которые окутает настоящая жара до +34 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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По данным синоптиков, ночью 17 июля в северных, большинстве центральных областей, а днем в Украине ожидаются умеренные кратковременные дожди и грозы. На Закарпатье и Прикарпатье следует ожидать сильных осадков.

Ветер в течение дня будет юго-западный с порывами 7-12 м/с.

Погода в Украине 17 июля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха в западных областях ночью будет колебаться в пределах +12...+17 °C, днем +19...+24 °C. В северных областях следует ожидать +15...+20 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +22...+27 °C. На остальной территории ночью будет +18...+23 °C, днем ощутится настоящая жара +29...+34 °C.

Предупреждение об опасности 17 июля

Синоптики предупредили, что завтра утром и днем на Закарпатье и Прикарпатье будут значительные дожди с грозами. А в большинстве северных, центральных областей, южной части и на Харьковщине днем грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Из-за этого в регионах объявили І уровень опасности — желтый.

Штормовое предупреждение в Украине 17 июля. Фото: Укргидрометцентр

Украинцам напомнили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о граде завтра. Кроме того, ожидается сильный ветер.

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