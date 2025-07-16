Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Украину накроют грозы — каким областям не повезет

Украину накроют грозы — каким областям не повезет

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 19:47
Погода в Украине 17 июля — какие регионы затопит
Дождь и ветер. Фото: Новини.LIVE

В Украине в четверг, 17 июля, прогнозируют дождливую погоду с сильным ветром. Несмотря на это есть регионы, которые окутает настоящая жара до +34 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама
Читайте также:

Погода на 17 июля в Украине

По данным синоптиков, ночью 17 июля в северных, большинстве центральных областей, а днем в Украине ожидаются умеренные кратковременные дожди и грозы. На Закарпатье и Прикарпатье следует ожидать сильных осадков.

Ветер в течение дня будет юго-западный с порывами 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні 17 липня
Погода в Украине 17 июля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха в западных областях ночью будет колебаться в пределах +12...+17 °C, днем +19...+24 °C. В северных областях следует ожидать +15...+20 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +22...+27 °C. На остальной территории ночью будет +18...+23 °C, днем ощутится настоящая жара +29...+34 °C.

Предупреждение об опасности 17 июля

Синоптики предупредили, что завтра утром и днем на Закарпатье и Прикарпатье будут значительные дожди с грозами. А в большинстве северных, центральных областей, южной части и на Харьковщине днем грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Из-за этого в регионах объявили І уровень опасности — желтый.

Штормове попередження в Україні 17 липня
Штормовое предупреждение в Украине 17 июля. Фото: Укргидрометцентр

Украинцам напомнили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о граде завтра. Кроме того, ожидается сильный ветер.

Также мы сообщали, какую погоду ждать летом 2025 года.

дождь прогноз погоды осадки погода в Украине ветер гроза
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации