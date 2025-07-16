Погода в Україні на завтра, 17 липня, від Діденко

Сильний град. Ілюстративне фото: modern.az

У четвер, 17 липня, в деяких областях України температура повітря значно опуститься. Крім того, на заході очікується дощова погода з градом та вітрами 15-20 м/с.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 17 липня

Діденко розповіла, що 17 липня температура повітря дещо знизиться на заході України, Сумщині, Полтавщині та частково на Дніпропетровщині. Упродовж дня там очікується +20...+27 °C. На решті території України протягом дня +27...+32 °C, а на сході та місцями на півдні розігріє до +32...+36 °C.

Карта температур на 17 липня в Україні. Фото: Метеопост

Попри це завтра на заході, Сумщині, Полтавщині, а ввечері на Харківщині та Одещині, очікуються короткочасні дощі з грозами та подекуди градом. На решті території — без опадів.

Прогноз погоди в Києві 17 липня

Синоптик прогнозує, що в Києві 17 липня очікується протягом дня +26...+27 °C. Опадів не передбачається.

Проте вже 18 липня в столиці буде похолодання. Тоді очікуються зливи та зниження температури повітря до +20...+23 °C. Однак це не надовго і кияни ще відчують справжню літню спеку.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, раніше синоптики оголосили в Україні штормове попередження 16 липня. Погода зіпсується у кількох регіонах вже найближчим часом.

Також ми повідомляли, яку погоду чекати влітку 2025 року. За даними синоптиків, середня температура в Україні буде вищою за кліматичну норму.