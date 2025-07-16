Погода в Украине на завтра, 17 июля, от Диденко

Сильный град. Иллюстративное фото: modern.az

В четверг, 17 июля, в некоторых областях Украины температура воздуха значительно опустится. Кроме того, на западе ожидается дождливая погода с градом и ветрами 15-20 м/с.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 17 июля

Диденко рассказала, что 17 июля температура воздуха несколько снизится на западе Украины, Сумской, Полтавской и частично в Днепропетровской областях. В течение дня там ожидается +20...+27 °C. На остальной территории Украины в течение дня +27...+32 °C, а на востоке и местами на юге разогреет до +32...+36 °C.

Карта температур на 17 июля в Украине. Фото: Метеопост

Несмотря на это завтра на западе, Сумщине, Полтавщине, а вечером в Харьковской и Одесской областях, ожидаются кратковременные дожди с грозами и местами градом. На остальной территории — без осадков.

Прогноз погоды в Киеве 17 июля

Синоптик прогнозирует, что в Киеве 17 июля ожидается в течение дня +26...+27 °C. Осадков не предвидится.

Однако уже 18 июля в столице будет похолодание. Тогда ожидаются ливни и снижение температуры воздуха до +20...+23 °C. Однако это не надолго и киевляне еще почувствуют настоящую летнюю жару.

Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, ранее синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение 16 июля. Погода испортится в нескольких регионах уже в ближайшее время.

Также мы сообщали, какую погоду ждать летом 2025 года. По данным синоптиков, средняя температура в Украине будет выше климатической нормы.