Погода в Україні 17 липня — які регіони затопить

Дощ і вітер. Фото: Новини.LIVE

В Україні у четвер, 17 липня, прогнозують дощову погоду з сильним вітром. Попри це є регіони, які огорне справжня спека до +34 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода на 17 липня в Україні

За даними синоптиків, вночі 17 липня у північних, більшості центральних областей, а вдень в Україні очікуються помірні короткочасні дощі та грози. На Закарпатті та Прикарпатті слід чекати сильних опадів.

Вітер упродовж дня буде південно-західний з поривами 7-12 м/с.

Погода в Україні 17 липня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря у західних областях вночі коливатиметься в межах +12...+17 °C, вдень +19...+24 °C. У північних областях слід чекати +15...+20 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +22...+27 °C. На решті території вночі буде +18...+23 °C, вдень відчується справжня спека +29...+34 °C.

Попередження про небезпеку 17 липня

Синоптики попередили, що завтра вранці та вдень на Закарпатті та Прикарпатті будуть значні дощі з грозами. А в більшості північних, центральних областей, південній частині та на Харківщині вдень грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Через це в регіонах оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Штормове попередження в Україні 17 липня. Фото: Укргідрометцентр

Українцям нагадали, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко попередила про град завтра. Крім того, очікується сильний вітер.

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