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Головна Метео Україну накриють грози — яким областям не пощастить

Україну накриють грози — яким областям не пощастить

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 19:47
Погода в Україні 17 липня — які регіони затопить
Дощ і вітер. Фото: Новини.LIVE

В Україні у четвер, 17 липня, прогнозують дощову погоду з сильним вітром. Попри це є регіони, які огорне справжня спека до +34 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

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Погода на 17 липня в Україні

За даними синоптиків, вночі 17 липня у північних, більшості центральних областей, а вдень в Україні очікуються помірні короткочасні дощі та грози. На Закарпатті та Прикарпатті слід чекати сильних опадів.

Вітер упродовж дня буде південно-західний з поривами 7-12 м/с. 

Прогноз погоди в Україні 17 липня
Погода в Україні 17 липня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря у західних областях вночі коливатиметься в межах +12...+17 °C, вдень +19...+24 °C. У північних областях слід чекати +15...+20 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +22...+27 °C. На решті території вночі буде +18...+23 °C, вдень відчується справжня спека +29...+34 °C. 

Попередження про небезпеку 17 липня

Синоптики попередили, що завтра вранці та вдень на Закарпатті та Прикарпатті будуть значні дощі з грозами. А в більшості північних, центральних областей, південній частині та на Харківщині вдень грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Через це в регіонах оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Штормове попередження в Україні 17 липня
Штормове попередження в Україні 17 липня. Фото: Укргідрометцентр

Українцям нагадали, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко попередила про град завтра. Крім того, очікується сильний вітер. 

Також ми повідомляли, яку погоду чекати влітку 2025 року.

дощ прогноз погоди опади погода в Україні вітер гроза
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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