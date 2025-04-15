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Украину накроют дожди — в каких регионах завтра ждать осадков

15 апреля 2025 18:18
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине завтра, 16 апреля — прогноз от Укргидрометцентра
Дождь на улице. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в среду, 16 апреля, будет комфортной, поскольку из Европы будет поступать теплый воздух. Однако завтра следует ожидать дождей и ветра с порывами 7-12 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 16 апреля

Синоптики рассказали, что завтра с юго-запада Европы на территорию Украины продолжит поступать теплый воздух, поэтому ночных заморозков уже не будет. Однако в западных, большинстве северных и центральных областях следует ожидать небольших дождей. Осадки обусловит атмосферный фронт, на остальных территориях будет поле повышенного давления.

Прогноз погоди в Україні на 16 квітня
Погода в Украине на 16 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Несмотря на это, день завтра будет с переменной облачностью и сильным ветром с порывами 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5...+10 °C, а на востоке и юго-востоке +2...+7 °C.

Днем столбики термометров сильно "подпрыгнут": на Закарпатье температура поднимется до +24 °C, а в северных, Винницкой, Одесской и Черкасской областях до +13...+18 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко назвала области, где завтра резко похолодает.

Также мы сообщали, что Ирак накрыла мощная песчаная буря. В больницах находятся сотни людей.

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