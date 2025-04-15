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Україну накриють дощі — в яких регіонах завтра чекати опадів

15 квітня 2025 18:18
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні завтра, 16 квітня — прогноз від Укргідрометцентру
Дощ на вулиці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у середу, 16 квітня, буде комфортною, оскільки з Європи надходитиме тепле повітря. Однак завтра слід очікувати дощів та вітру з поривами 7-12 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 16 квітня

Синоптики розповіли, що завтра із південного заходу Європи на територію України продовжить надходити тепле повітря, тому нічних заморозків вже не буде. Однак у західних, більшості північних та центральних областях слід чекати невеликих дощів. Опади зумовить атмосферний фронт, на решті територій буде поле підвищеного тиску. 

Прогноз погоди в Україні на 16 квітня
Погода в Україні на 16 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Попри це день завтра буде з мінливою хмарністю та сильним вітром з поривами 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +5...+10 °C, а на сході та південному сході +2...+7 °C. 

Вдень стовпчики термометрів сильно "підстрибнуть": на Закарпатті температура підніметься до +24 °C, а в північних, Вінницькій, Одеській та Черкаській областях до +13...+18 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко назвала області, де завтра різко похолодає

Також ми повідомляли, що Ірак накрила потужна піщана буря. В лікарнях перебувають сотні людей. 

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