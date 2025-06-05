Погода в Украине 6 июня — Диденко предупредила о жаре

Люди возле охлаждающей рамки. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в пятницу, 6 июня, ожидается жаркая погода. Температура воздуха составит в пределах +25...+30 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Прогноз погоды на 6 июня

По словам Диденко, завтра в Украине будет очень тепло, вплоть до жары — максимальная температура ожидается в пределах +25...+30 °C.

В то же время прогнозируют кратковременные грозовые дожди в западных областях, на севере и в Винницкой области. На остальной территории будет преобладать сухая солнечная погода.

В западных областях в пятницу ветер будет южных направлений, местами сильный.

В Киеве температура воздуха достигнет +28...+29 °C. Также столица будет на границе атмосферного фронта, поэтому есть вероятность кратковременного грозового дождя.

Прогноз погоды на следующие дни

В дальнейшем в Украине будет преобладать жаркая погода, но 9 июня на севере, западе и местами в центре жара ослабнет — столбики термометров покажут +21...+25 °C.

Скриншот поста Диденко

Напомним, синоптики спрогнозировали, какая погода будет в Украине на Троицу.

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