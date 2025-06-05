Погода в Украине 6 июня — Диденко предупредила о жаре

Украину накроет жара — прогноз погоды от Диденко на завтра
В Украине в пятницу, 6 июня, ожидается жаркая погода. Температура воздуха составит в пределах +25...+30 °C.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Прогноз погоды на 6 июня
По словам Диденко, завтра в Украине будет очень тепло, вплоть до жары — максимальная температура ожидается в пределах +25...+30 °C.
В то же время прогнозируют кратковременные грозовые дожди в западных областях, на севере и в Винницкой области. На остальной территории будет преобладать сухая солнечная погода.
В западных областях в пятницу ветер будет южных направлений, местами сильный.
В Киеве температура воздуха достигнет +28...+29 °C. Также столица будет на границе атмосферного фронта, поэтому есть вероятность кратковременного грозового дождя.
Прогноз погоды на следующие дни
В дальнейшем в Украине будет преобладать жаркая погода, но 9 июня на севере, западе и местами в центре жара ослабнет — столбики термометров покажут +21...+25 °C.
Напомним, синоптики спрогнозировали, какая погода будет в Украине на Троицу.
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