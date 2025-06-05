Погода в Україні 6 червня - Діденко попередила про спеку

Люди біля охолоджуючої рамки. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у п'ятницю, 6 червня, очікується спекотна погода. Температура повітря становитиме в межах +25...+30 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Прогноз погоди на 6 червня

За словами Діденко, завтра в Україні буде дуже тепло, аж до спеки — максимальна температура очікується в межах +25...+30 °C.

Водночас прогнозують короткочасні грозові дощі у західних областях, на півночі та на Вінниччині. На решті території переважатиме суха сонячна погода.

У західних областях у п'ятницю вітер буде південних напрямків, подекуди сильний.

У Києві температура повітря досягне +28...+29 °C. Також столиця буде на межі атмосферного фронту, тому є ймовірність короткочасного грозового дощу.

Прогноз погоди на наступні дні

Надалі в Україні переважатиме спекотна погода, але 9 червня на півночі, заході та подекуди в центрі спека послабне — стовпчики термометрів покажуть +21...+25 °C.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, яка погода буде в Україні на Трійцю.

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