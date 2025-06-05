Прогноз погоди в Україні на Трійцю 8 червня

Жінка під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні на Трійцю, 8 червня, очікується зі зливами, грозами та сильними поривами вітру у деяких областях. Однак місцями температура повітря підвищиться до +34 °С.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Грозові дощі, град та шквали до 22 метрів за секунду очікуються у більшості західних, північних та центральних областей.

Прогноз погоди в Україні на 8 червня. Фото: Meteopost

А в інших регіонах істотних опадів не прогнозується. Вітер буде переважно південно-західного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +14...+22 °С. Вдень у західних та північних областях країни +17...+26 °С, а на решті території — +29...+34 °С.

Нагадаємо, у другій половині літа в Україні зросте рівень пожежної небезпеки. Це стане наслідком спеки та відсутності опадів.

Прогнозується, що у липні стовпчики термометрів підвищаться до +35 °С. Крім того, очікуються "тропічні ночі".