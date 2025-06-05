Прогноз погоды в Украине на Троицу 8 июня

Женщина под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине на Троицу, 8 июня, ожидается с ливнями, грозами и сильными порывами ветра в некоторых областях. Однако местами температура воздуха повысится до +34 °С.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине на Троицу

Грозовые дожди, град и шквалы до 22 метров в секунду ожидаются в большинстве западных, северных и центральных областей.

Прогноз погоды в Украине на 8 июня. Фото: Meteopost

А в других регионах существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет преимущественно юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +14...+22 °С. Днем в западных и северных областях страны +17...+26 °С, а на остальной территории — +29...+34 °С.

Напомним, во второй половине лета в Украине возрастет уровень пожарной опасности. Это станет следствием жары и отсутствия осадков.

Прогнозируется, что в июле столбики термометров повысятся до +35 °С. Кроме того, ожидаются "тропические ночи".