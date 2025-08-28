Конец августа и начало сентября в Украине будет жарким — прогноз Диденко

Дети охлаждаются в фонтане. Фото: УНИАН

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в ближайшие дни в Украине будет господствовать антициклон. Он который принесет на территорию сухую, солнечную и жаркую погоду.

Об этом Наталка Диденко сообщила в Telegram.

Погода в Украине 29 августа

В пятницу, 29 августа, температура воздуха по стране составит +28...+32 °C. В выходные жара усилится и в большинстве областей достигнет +30...+35 °C. Лишь 31 августа на западе возможно кратковременное снижение температуры до +24...+27 °C.

Температурная карта Украины 29 августа. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 29 августа

В Киеве, по словам синоптика, фактически началось бабье лето, хотя и более "горячее", чем традиционно теплое. Завтра в столице ожидается сухая погода и около +28 °C.

Движение циклона Mareike. Фото: Wetterpade

"Лето завершается, а осень начнется жаркой погодой. Где-то после 7 сентября станет мягче", — отметила Диденко.

