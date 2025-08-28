Кінець серпня й початок вересня в Україні буде спекотним — прогноз Діденко

Діти охолоджуються у фонтані. Фото: УНІАН

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що найближчими днями в Україні пануватиме антициклон. Він принесе на територію суху, сонячну й спекотну погоду.

Про це Наталка Діденко повідомила у Telegram.

Погода в Україні 29 серпня

У п’ятницю, 29 серпня, температура повітря по країні становитиме +28...+32 °C. У вихідні спека посилиться й у більшості областей сягне +30...+35 °C. Лише 31 серпня на заході можливе короткочасне зниження температури до +24...+27 °C.

Температурна карта України 29 серпня. Фото: Метеопост

Погода у Києві 29 серпня

У Києві, за словами синоптика, фактично розпочалося бабине літо, хоча й більш "гаряче", ніж традиційно тепле. Завтра в столиці очікується суха погода та близько +28 °C.

Рух циклону Mareike. Фото: Wetterpade

"Літо завершується, а осінь розпочнеться спекотною погодою. Десь після 7 вересня стане лагідніше", — зазначила Діденко.

