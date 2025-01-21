Погода на завтра 22 января в Украине — прогноз от синоптика Наталки Диденко

Женщина прячется под зонтом. Фото: Новини.LIVE

В Украине в среду, 22 января, прогнозируется ухудшение погоды — возможно снижение температуры и дожди с мокрым снегом. Кое-где возможен порывистый ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды в Киеве 22 января

Наталка Диденко прогнозирует, что в Киеве в этот день ожидается облачная погода. Во второй половине дня и вечером возможен дождь и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от 0 °C ночью до +2…+3 °C днем. Ветер будет порывистым юго-восточного направления.

Погода в Украине 22 января

Карта температур. Фото: Wetterpade

По всей Украине 22 января температура воздуха составит +1…+4 °C, а на юге будет несколько теплее - +3…+7 °C.

В восточных регионах будет немного холоднее — от -1 °C до +2 °C. Местами на западе, севере, в центре и на юге страны возможен дождь и мокрый снег. Между тем, для восточных областей осадков не прогнозируют. Ветер по прогнозам будет порывистым, юго-восточным, а на востоке — с сильными порывами до 15-20 м/с.

Наталка Диденко прогнозирует, что уже через несколько дней, с пятницы 24 января, возможно незначительное потепление по всей территории Украины.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду на сегодня, 21 января, и объяснили, где возможно резкое ухудшение погодных условий.

А астросиноптики предупредили о нескольких вспышках на Солнце и ответили, будут ли магнитные бури во вторник, 21 января.