Погода сьогодні, 21 січня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Дівчина йде вулицею під час туману. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 21 січня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Без опадів. На заході та південному заході країни вночі та вранці місцями туман.

Про це в понеділок, 20 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 21 січня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі становитиме -3...+2 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до 0...+5 °С, а на Прикарпатті, в Одеській області та в Криму — до +4...9 °С.

На Київщині буде хмарно із проясненнями. Без опадів. Швидкість північно-західного вітру буде 5–10 м/с. В області нічна температура повітря протягом доби становитиме -3...+2 °С, а вдень — 0..+5 °С. У Києві вночі буде близько 0 °С, а вдень — +1...+3 °С.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Карта "Сніголавинна небезпека" від Укргідрометцентру

Через відлигу на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (III, помаранчевого, рівня).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта температур від Meteopost.com

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, через домінування підвищеного атмосферного тиску опади 21 січня в Україні малоймовірні, однак вологість повітря збільшуватимуть ранкові тумани.

Температура повітря вночі коливатиметься від -4 °С до +2 °С. Протягом дня очікується +1...+4 °С, на заході та півдні України +3...+6 °С, а у Криму до +9 °С. Південно-східний вітер буде помірним або невеликим.

У Києві опадів не передбачається. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Уночі температура триматиметься близько 0 °С, а вдень триматиметься в межах +2...+4 °С.

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що 21 січня в Україні буде туман. Водіям і пішоходам варто бути обережними, адже видимість на дорогах погіршиться.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталі Птухи, упродовж тижня, 20–27 січня, в Україні буде переважно хмарна із проясненнями погода. Очікується потепління до +11 °С.