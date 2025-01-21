Погода сьогодні, 21 січня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Очікуються тумани — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 21 січня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Без опадів. На заході та південному заході країни вночі та вранці місцями туман.
Про це в понеділок, 20 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 21 січня
Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура вночі становитиме -3...+2 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до 0...+5 °С, а на Прикарпатті, в Одеській області та в Криму — до +4...9 °С.
На Київщині буде хмарно із проясненнями. Без опадів. Швидкість північно-західного вітру буде 5–10 м/с. В області нічна температура повітря протягом доби становитиме -3...+2 °С, а вдень — 0..+5 °С. У Києві вночі буде близько 0 °С, а вдень — +1...+3 °С.
Попередження про сніголавинну небезпеку
Через відлигу на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (III, помаранчевого, рівня).
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, через домінування підвищеного атмосферного тиску опади 21 січня в Україні малоймовірні, однак вологість повітря збільшуватимуть ранкові тумани.
Температура повітря вночі коливатиметься від -4 °С до +2 °С. Протягом дня очікується +1...+4 °С, на заході та півдні України +3...+6 °С, а у Криму до +9 °С. Південно-східний вітер буде помірним або невеликим.
У Києві опадів не передбачається. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Уночі температура триматиметься близько 0 °С, а вдень триматиметься в межах +2...+4 °С.
Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що 21 січня в Україні буде туман. Водіям і пішоходам варто бути обережними, адже видимість на дорогах погіршиться.
Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталі Птухи, упродовж тижня, 20–27 січня, в Україні буде переважно хмарна із проясненнями погода. Очікується потепління до +11 °С.
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