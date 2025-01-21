Погода сегодня, 21 января, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко

Девушка идет по улице во время тумана. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на вторник, 21 января, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Без осадков. На западе и юго-западе страны ночью и утром местами туман.

Об этом в понедельник, 20 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 21 января

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью составит -3...+2 °С. Днем столбики термометров поднимутся до 0...+5 °С, а на Прикарпатье, в Одесской области и в Крыму — до +4...9 °С.

На Киевщине будет облачно с прояснениями. Без осадков. Скорость северо-западного ветра будет 5–10 м/с. В области ночная температура воздуха в течение суток составит -3...+2 °С, а днем — 0...+5 °С. В Киеве ночью будет около 0°С, а днем — +1...+3 °С.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Карта "Снеголавинная опасность" от Укргидрометцентра

Из-за оттепели на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III, оранжевого, уровня).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта температур от Meteopost.com

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, из-за доминирования повышенного атмосферного давления осадки 21 января в Украине маловероятны, однако влажность воздуха будут увеличивать утренние туманы.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 °С до +2 °С. В течение дня ожидается +1...+4 °С, на западе и юге Украины +3...+6 °С, а в Крыму до +9 °С. Юго-восточный ветер будет умеренным или небольшим.

В Киеве осадков не предвидится. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночью температура будет держаться около 0 °С, а днем в пределах +2...+4 °С.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что 21 января в Украине будет туман. Водителям и пешеходам стоит быть осторожными, ведь видимость на дорогах ухудшится.

Напомним, по прогнозу синоптика Натали Птухи, в течение недели, 20–27 января, в Украине будет преимущественно облачная с прояснениями погода. Ожидается потепление до +11 °С.