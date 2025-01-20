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Будьте обережні — Діденко попредила про небезпеку завтра

20 січня 2025 13:11
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 21 січня — прогноз від Наталії Діденко
Густой туман во Львове. Фото: УНИАН
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у вівторок, 21-го січня, через домінування підвищеного атмосферного тиску опади малоймовірні. При цьому через ранкові тумани збільшиться вологість повітря. В деяких регіонах нашої держави температура повітря сягатиме +9 °C.

Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко.

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Погодна карта. Фото: скриншот

Погода в Україні 21 січня

Завтра температура повітря вночі коливатиметься від -4 °C до +2 °C, а протягом дня очікується +1...+4 °C. На заході та півдні України очікується +3...+6 °C, в Криму до +9 °C.

Вітер південно-східний, помірний або невеликий.

Ранковий туман може бути небезпечним як для водіїв, так і для пішоходів, тож варто бути обережним.

Погода в Києві 21 січня

У Києві 21-го січня опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 3-8 метрів за секунду.

Найближчої ночі температура фіксуватиметься близько нуля, завтра вдень +2...+4 °C.

Синоптик підкреслила, що найближчим часом не варто остерігатися похолодання. Навпаки, можливе потепління.

прогноз Наталії Діденко
Прогноз від Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цього тижня, у період від 20 по 27 січня, в Україні буде переважно хмарна із проясненнями погода. Ймовірність опадів є мінімальною.

В Україні погіршились погодні умови. Через сніг та ожеледицю на дорогах все частіше стаються аварії. Для безпеки водії можуть скористатись правилом 50=50, його ефективно застосовують у Німеччині під час сильних дощів або снігопадів.

Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні температура повітря

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