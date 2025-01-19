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До +11 °C — яка погода буде в Україні наступного тижня

19 січня 2025 18:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на тиждень, від 20 по 27 січня 2025 року
Чоловік годує птахів. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Наступного тижня, у період від 20 по 27 січня, в Україні буде переважно хмарна із проясненнями погода. Ймовірність опадів є мінімальною.

Про це в суботу, 18 січня, в коментарі Фактам ICTV повідомила синоптик Наталя Птуха.

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За прогнозом Наталі Птухи, протягом наступного тижня у східних і багатьох інших областях України буде погода із проясненнями, майже без опадів.

"Вітер не додаватиме дискомфорту, він буде переважно північно-західного або західного напрямку зі швидкістю до 10 м/с", — зазначила синоптик.

Нічна температура протягом тижня коливатиметься від -2 °C до +3 °C. Удень повітря прогріватиметься до +1…+6 °C, на Закарпатті, Прикарпатті та в південних регіонах — до +10°C.

У вівторок, 21 січня, в Україні опадів не очікується. У середу, 22 січня, за винятком східних областей, місцями можливий невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі становитиме від -4 °C до +2 °C, а на узбережжі морів — +0…+6 °C. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +2…+8 °C, а на півдні Одеської області та в Криму — до +11 °C.

У період від середи по п'ятницю, 23 до 25 січня, в Україні очікується суха погода, однак у неділю, 26 січня, можливі дощі в західних, північних, а потім і в більшості регіонів України.

Нічна температура 23 та 24 січня триматиметься в межах від -4 °C до +2 °C, а денна буде +2…+8 °C, на півдні — до +11 °C. За словами Наталі Птухи, 25–27 січня температура підвищиться на 2-4 °C.

"Якщо в нас такі температурні показники, які переважно плюсові, то, звісно, снігу ми не очікуємо", — підсумувала синоптик.

Нагадаємо, у Харкові та Харківській області в понеділок, 20 січня, буде хмарно із проясненнями. Уночі буде мороз.

Також ми повідомляли, що на неділю, 19 січня, синоптики прогнозували ожеледицю та туман. У деяких регіонах очікувався мокрий сніг.

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