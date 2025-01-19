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До +11 °C — какая погода будет в Украине на следующей неделе

19 января 2025 18:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на неделю, с 20 по 27 января 2025 года
Мужчина кормит птиц. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На следующей неделе, в период с 20 по 27 января, в Украине будет преимущественно облачная с прояснениями погода. Вероятность осадков минимальна.

Об этом в субботу, 18 января, в комментарии Фактам ICTV сообщила синоптик Наталья Птуха.

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По прогнозу Натальи Птухи, в течение следующей недели в восточных и многих других областях Украины будет погода с прояснениями, почти без осадков.

"Ветер не будет добавлять дискомфорта, он будет преимущественно северо-западного или западного направления со скоростью до 10 м/с", — отметила синоптик.

Ночная температура в течение недели будет колебаться от -2 °C до +3 °C. Днем воздух будет прогреваться до +1…+6 °C, на Закарпатье, Прикарпатье и в южных регионах — до +10 °C.

Во вторник, 21 января, в Украине осадков не ожидается. В среду, 22 января, за исключением восточных областей, местами возможен небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью составит от -4 °C до +2 °C, а на побережье морей — +0…+6 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +2…+8 °C, а на юге Одесской области и в Крыму — до +11 °C.

В период со среды по пятницу, 23 по 25 января, в Украине ожидается сухая погода, однако в воскресенье, 26 января, возможны дожди в западных и северных областях.

Ночная температура 23 и 24 января будет держаться в пределах от -4 °C до +2 °C, а дневная будет +2…+8 °C, на юге — до +11 °C. По словам Натальи Птухи, 25–27 января температура повысится на 2–4 °C.

"Если у нас такие температурные показатели, которые преимущественно плюсовые, то, конечно, снега мы не ожидаем", — подытожила синоптик.

Напомним, в Харькове и Харьковской области в понедельник, 20 января, будет облачно с прояснениями. Ночью будет мороз.

Также мы сообщали, что на воскресенье, 19 января, синоптики прогнозировали гололедицу и туман. В некоторых регионах ожидался мокрый снег.

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