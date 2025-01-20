Погода в Украине 21 января - прогноз от Натальи Диденко

Густой туман во Львове. Фото: УНИАН

В Украине во вторник, 21-го января, из-за доминирования повышенного атмосферного давления осадки маловероятны. При этом из-за утренних туманов увеличится влажность воздуха. В некоторых регионах нашего государства температура воздуха будет достигать +9 °C.

Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погодная карта. Фото: скриншот

Погода в Украине 21 января

Завтра температура воздуха ночью будет колебаться от -4 °C до +2 °C, а в течение дня ожидается +1...+4 °C. На западе и юге Украины ожидается +3...+6 °C, в Крыму до +9 °C.

Ветер юго-восточный, умеренный или небольшой.

Утренний туман может быть опасным как для водителей, так и для пешеходов, поэтому стоит быть осторожным.

Погода в Киеве 21 января

В Киеве 21-го января осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

Ближайшей ночью температура будет фиксироваться около нуля, завтра днем +2...+4 °C.

Синоптик подчеркнула, что в ближайшее время не стоит остерегаться похолодания. Наоборот, возможно потепление.

Прогноз от Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, что на этой неделе, в период с 20 по 27 января, в Украине будет преимущественно облачная с прояснениями погода. Вероятность осадков является минимальной.

В Украине ухудшились погодные условия. Из-за снега и гололеда на дорогах все чаще происходят аварии. Для безопасности водители могут воспользоваться правилом 50=50, его эффективно применяют в Германии во время сильных дождей или снегопадов.