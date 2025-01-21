Магнітні бурі на 21 січня — що прогнозують фахівці на сьогодні

Сонце було помірно активним — прогноз магнітних бур на сьогодні
У вівторок, 21 січня, значних магнітних бур на Землі не прогнозується. Сонячна активність за останні 24 години залишалася на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 21 січня
На Сонці зафіксовано вісім спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю.
Сонячна активність на 21 січня:
- Можливість малого геомагнітного шторму – 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 60%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 20%
- Кількість сонячних плям — 74
Що не варто робити під час сильних магнітних бур
Прогнози про магнітні бурі допомагають підготуватися метеозалежним. Зокрема, космічні шторми здатні викликати погіршення самопочуття, а при сильних магнітних бурях — навіть перешкоди в роботі електроніки та техніки, а також впливати на поведінку тварин.
Щоб стан здоров'я не погіршувався під час магнітних бур, варто дотримуватися здорового способу життя.
Під час магнітних бур не варто робити наступне:
- перевантажувати організм фізично чи емоційно, інтенсивні тренування та стрес можуть посилити негативний вплив магнітних бур;
- приймати важливі рішення або ризикувати, магнітні бурі можуть впливати на когнітивні здібності, знижуючи концентрацію;
- вживати алкоголь та кофеїн, ці напої збільшують навантаження на серцево-судинну систему, яка й так може бути ослабленою;
- ігнорувати сигнали організму, у періоди бур слід бути уважним до самопочуття та уникати перенапруження;
- довго перебувати на сонці чи в задушливих приміщеннях, це може спричинити головний біль або запаморочення.
Нагадаємо, що астросиноптики вже склали прогноз магнітних бур на січень — стали відомі дати, коли Сонце принесе загрозу для метеозалежних.
Також мешканцю Канади вдалося зафільмувати падіння метеорита на Землю.
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