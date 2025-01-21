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Сонце було помірно активним — прогноз магнітних бур на сьогодні

21 січня 2025 11:03
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі на 21 січня — що прогнозують фахівці на сьогодні
Вплив магнітної бурі на самопочуття. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У вівторок, 21 січня, значних магнітних бур на Землі не прогнозується. Сонячна активність за останні 24 години залишалася на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 21 січня 

На Сонці зафіксовано вісім спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю.

Магнітні бурі 21 січня
Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 21 січня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму – 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 60%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 20%
  • Кількість сонячних плям — 74

Що не варто робити під час сильних магнітних бур

Прогнози про магнітні бурі допомагають підготуватися метеозалежним. Зокрема, космічні шторми здатні викликати погіршення самопочуття, а при сильних магнітних бурях — навіть перешкоди в роботі електроніки та техніки, а також впливати на поведінку тварин.

Щоб стан здоров'я не погіршувався під час магнітних бур, варто  дотримуватися здорового способу життя.

Під час магнітних бур не варто робити наступне:

  • перевантажувати організм фізично чи емоційно, інтенсивні тренування та стрес можуть посилити негативний вплив магнітних бур;
  • приймати важливі рішення або ризикувати, магнітні бурі можуть впливати на когнітивні здібності, знижуючи концентрацію;
  • вживати алкоголь та кофеїн, ці напої збільшують навантаження на серцево-судинну систему, яка й так може бути ослабленою;
  • ігнорувати сигнали організму, у періоди бур слід бути уважним до самопочуття та уникати перенапруження;
  • довго перебувати на сонці чи в задушливих приміщеннях, це може спричинити головний біль або запаморочення.

Нагадаємо, що астросиноптики вже склали прогноз магнітних бур на січень — стали відомі дати, коли Сонце принесе загрозу для метеозалежних. 

Також мешканцю Канади вдалося зафільмувати падіння метеорита на Землю. 

космос Сонце самопочуття магнітні бурі прогнози

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