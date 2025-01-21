Магнитные бури на 21 января — что прогнозируют специалисты на сегодня

Солнце было умеренно активным — прогноз магнитных бурь на сегодня
Вторник, 21 января, значительныхмагнитных бурь на Земле не прогнозируется. Солнечная активность за последние 24 часа оставалась на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 21 января
На Солнце зафиксировано восемь вспышек класса С, которые не оказывают существенного влияния на Землю.
Солнечная активность на 21 января:
- Возможность малого геомагнитного шторма - 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 60%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 20%
- Количество солнечных пятен - 74
Что не стоит делать во время сильных магнитных бурь
Прогнозы о магнитных бурях помогают подготовиться метеозависимым. В частности, космические штормы способны вызывать ухудшение самочувствия, а при сильных магнитных бурях — даже помехи в работе электроники и техники, а также влиять на поведение животных.
Чтобы состояние здоровья не ухудшалось во время магнитных бурь, стоит придерживаться здорового образа жизни.
Во время магнитных бурь не стоит делать следующее:
- перегружать организм физически или эмоционально, интенсивные тренировки и стресс могут усилить негативное влияние магнитных бурь;
- принимать важные решения или рисковать, магнитные бури могут влиять на когнитивные способности, снижая концентрацию;
- употреблять алкоголь и кофеин, эти напитки увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, которая и так может быть ослабленной;
- игнорировать сигналы организма, в периоды бурь следует быть внимательным к самочувствию и избегать перенапряжения;
- долго находиться на солнце или в душных помещениях, это может вызвать головную боль или головокружение.
Напомним, что астросиноптики уже составили прогноз магнитных бурь на январь - стали известны даты, когда Солнце принесет угрозу для метеозависимых.
Также жителю Канады удалось запечатлеть падение метеорита на Землю.
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