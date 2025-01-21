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Солнце было умеренно активным — прогноз магнитных бурь на сегодня

21 января 2025 11:03
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури на 21 января — что прогнозируют специалисты на сегодня
Влияние магнитной бури на самочувствие. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Вторник, 21 января, значительныхмагнитных бурь на Земле не прогнозируется. Солнечная активность за последние 24 часа оставалась на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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На Солнце зафиксировано восемь вспышек класса С, которые не оказывают существенного влияния на Землю.

Магнитные бури 21 января
Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Солнечная активность на 21 января:

  • Возможность малого геомагнитного шторма - 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 60%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 20%
  • Количество солнечных пятен - 74

Что не стоит делать во время сильных магнитных бурь

Прогнозы о магнитных бурях помогают подготовиться метеозависимым. В частности, космические штормы способны вызывать ухудшение самочувствия, а при сильных магнитных бурях — даже помехи в работе электроники и техники, а также влиять на поведение животных.

Чтобы состояние здоровья не ухудшалось во время магнитных бурь, стоит придерживаться здорового образа жизни.

Во время магнитных бурь не стоит делать следующее:

  • перегружать организм физически или эмоционально, интенсивные тренировки и стресс могут усилить негативное влияние магнитных бурь;
  • принимать важные решения или рисковать, магнитные бури могут влиять на когнитивные способности, снижая концентрацию;
  • употреблять алкоголь и кофеин, эти напитки увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, которая и так может быть ослабленной;
  • игнорировать сигналы организма, в периоды бурь следует быть внимательным к самочувствию и избегать перенапряжения;
  • долго находиться на солнце или в душных помещениях, это может вызвать головную боль или головокружение.

Напомним, что астросиноптики уже составили прогноз магнитных бурь на январь - стали известны даты, когда Солнце принесет угрозу для метеозависимых.

Также жителю Канады удалось запечатлеть падение метеорита на Землю.

космос Солнце самочувствие магнитные бури прогнозы

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